Tờ Phnom Penh Post ngày 19/11 đưa tin, Cảng tự trị Phnom Penh (PPAP) của Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trong chín tháng đầu năm 2026, đạt gần 45 triệu USD, tương đương hơn 85% mục tiêu cả năm. Tổng tài sản của cảng đã tăng lên hơn 333 triệu USD tính đến cuối tháng 9 năm nay.

Container hàng hóa đang được xếp dỡ tại Cảng tự trị Phnom Penh, Campuchia. Nguồn: PPAP

Một báo cáo vào ngày 19/11 của Cảng tự trị Phnom Penh ghi nhận rằng công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX) này đã đạt tổng doanh thu 44,79 triệu USD từ hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026.

So với cùng kỳ năm 2025, doanh thu của Cảng tự trị Phnom Penh tăng 7,68 triệu USD, tương ứng với mức tăng trưởng 21,18%.

Lợi nhuận ròng trong chín tháng đầu năm nay đạt 16,21 triệu USD, tương đương 93,81% mục tiêu cả năm. Điều này đánh dấu mức tăng 1,57 triệu USD, tương đương 11,14%.

"Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 333 triệu USD, tăng 10%", báo cáo của Cảng tự trị Phnom Penh viết.

Ông Hei Bavy - Giám đốc điều hành Cảng tự trị Phnom Penh - cho biết những thành tựu mà công ty đạt được là nhờ vào cam kết không ngừng của cảng trong việc cung cấp các dịch vụ vận hành minh bạch và hiệu quả, đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì mức độ tin tưởng và tín nhiệm cao.

Ông cho biết Cảng tự trị Phnom Penh đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng năng lực bốc xếp và chuyển tải hàng hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, tiến hành bảo trì và sửa chữa, thực hiện khảo sát địa hình và thủy văn, và lắp đặt máy móc thiết bị mới.

Cảng tự trị Phnom Penh cũng đã tăng cường năng lực thể chế và đội ngũ nhân sự nhằm bắt kịp sự phát triển của tổ chức cùng các xu hướng toàn cầu hóa đang thay đổi; đồng thời nâng cao hiệu quả dịch vụ, củng cố quan hệ đối tác chiến lược với các cảng trong khu vực và quốc tế, cũng như hiện đại hóa hoạt động cảng theo các tiêu chuẩn quốc tế và các công nghệ mới nổi.

Ông Chea Chandara - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hậu cần và Chuỗi cung ứng Campuchia - chia sẻ với Phnom Penh Post rằng ngành vận tải hàng hóa Campuchia đã đạt được đà tăng trưởng mạnh mẽ kể từ cuối năm 2023 nhờ sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng trong thương mại quốc tế cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu của nước này.

Ông cho biết vận tải đường thủy có nhiều ưu điểm, bao gồm chi phí thấp, khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn và ít tắc nghẽn hơn so với vận tải đường bộ.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hậu cần và Chuỗi cung ứng Campuchia nhận định rằng hoạt động kinh doanh và doanh thu của Cảng tự trị Phnom Penh dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi dự án Kênh đào Funan Techo đi vào hoạt động.

Kênh đào này dự kiến sẽ kết nối các tuyến đường thủy nội địa với mạng lưới cảng biển của Campuchia, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep.

"Sự tăng trưởng trong hoạt động thương mại quốc tế của Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ việc mở rộng các hoạt động kinh doanh của Cảng tự trị Phnom Penh. Cảng này sẽ càng trở nên nhộn nhịp hơn nữa khi dự án Kênh đào Funan Techo đi vào hoạt động", ông Chandara nói.