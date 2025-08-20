Ngày 20/8: Tỷ giá ngân hàng lần đầu vượt 26.500 đồng, USD tự do lập đỉnh mới

Ảnh minh hoạ

Hôm nay (20/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.263 VND/USD, tăng 8 đồng so với ngày hôm qua và là mức cao nhất kể từ khi cơ chế này được áp dụng. Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.000 - 26.526 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng tương ứng lên mức 24.050 - 26.476 VND/USD.

Sáng nay, các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD lên vùng 26.500 đồng. Lúc 11h, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.110 – 26.500 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với mức khảo sát sáng hôm qua. Tính từ đầu năm, tỷ giá USD tại Vietcombank đã tăng khoảng 3,7%.

VietinBank tăng 24 ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá bán lên 26.511 VND/USD. BIDV tăng giá mua - bán thêm 20 đồng và chạm mức 26.500 VND/USD.

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt tăng giá bán USD lên vùng 26.500 - 26.510 VND/USD

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 19/8 ở mức 26.318 VND/USD, tăng tiếp 21 đồng so với phiên 18/08.

Tại thị trường tự do, giá USD cũng bật tăng mạnh. Khảo sát lúc 11h00 cho thấy đồng USD hiện được các điểm thu mua ngoại tệ mua - bán ở mức 26.520 - 26.600 VND/USD, giá mua tăng 70 đồng và giá bán tăng 100 đồng so với mức ghi nhận hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện dao động quanh mức 98,3 điểm.

Trong bối cảnh chỉ số DXY đã tăng 1,5% so với mức đáy ghi nhận vào cuối tháng 6, tỷ giá USD/VND đang chịu áp lực tăng. Trước đó, tỷ giá USD/VND đã tăng 3% trong nửa đầu năm 2025 bất chấp việc đồng bạc xanh giảm 11% trên thị trường quốc tế.

Tại báo cáo mới công bố, Chứng khoán MBS dự báo tỷ giá USD có thể giảm vào cuối năm khi Fed được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

Áp lực còn đến từ nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ, trong khi đó xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan và chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.