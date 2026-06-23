Ngày 22/6 định mệnh của Kiev: Ông Putin phát lệnh, tất cả thay đổi chỉ sau vài giây - Hé lộ đòn phủ đầu sát giờ G

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Cuộc tấn công Crimea bất ngờ đảo chiều: Kiev chọn ngày 22/6. Đòn đáp trả của ông Putin thay đổi tất cả chỉ trong vài giây".

Theo đó, ngày 22/6 được Kiev lựa chọn làm thời điểm mở màn cho một chiến dịch được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt “định mệnh” trên hướng Crimea. Đây không phải một mốc thời gian ngẫu nhiên, bởi ngày 22/6/1941 chính là thời điểm phát xít Đức bắt đầu cuộc tấn công Liên Xô.

Kế hoạch đã được chuẩn bị. Các hướng tiến quân được tính toán. Binh sĩ, vũ khí, nhiên liệu và đạn dược được cho là đang chờ lệnh triển khai.

Nhưng trước giờ G, tình hình bất ngờ đảo chiều.

Theo thông tin được nhà phân tích quân sự Yuri Knutov công bố, chỉ một ngày trước thời điểm chiến dịch dự kiến bắt đầu, ông Putin phát lệnh, Không quân Nga lập tức giáng đòn vào các tuyến hậu cần trọng yếu bắc qua sông Dnepr.

Bom lượn lao xuống cầu Preobrazhensky tại Zaporizhzhia và khu vực công trình thuộc Nhà máy thủy điện Dnepr. Các tuyến vận chuyển chiến lược rung chuyển. Hoạt động đưa binh sĩ, phương tiện, nhiên liệu và đạn dược tới chiến trường lập tức bị đe dọa.

Mọi thứ thay đổi chỉ trong vài giây.

Kiev chưa kịp phát động chiến dịch, nhưng con đường dẫn tới Crimea đã đứng trước nguy cơ bị khóa chặt. Thay vì chờ lực lượng Ukraine xuất hiện trên chiến trường rồi mới phản công, quân đội Nga đánh thẳng vào nơi quyết định sự sống còn của toàn bộ kế hoạch: hệ thống hậu cần.

Ukraine lên kế hoạch tham vọng tấn công Crimea (Ảnh tư liệu. Nguồn: Getty)

Kế hoạch tiến về Crimea sụp đổ trước giờ G

Theo ông Yuri Knutov, Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là đã xây dựng một chiến dịch tiến công nhằm giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ tại các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, từ đó mở rộng sức ép về hướng Crimea.

Thời điểm bắt đầu chiến dịch được lựa chọn là ngày 22/6. Mốc thời gian này mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Nga, bởi ngày 22/6/1941, phát xít Đức đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Liên Xô.

Nếu chiến dịch được triển khai thành công, Kiev không chỉ có thể tạo ra thay đổi trên chiến trường mà còn giành được lợi thế lớn về tâm lý và truyền thông.

Nhưng kế hoạch chưa kịp bắt đầu thì những tiếng nổ đã vang lên.

Một ngày trước giờ hành động, lực lượng Nga sử dụng bom hàng không có khả năng lượn để tấn công các điểm vượt sông Dnepr. Các đòn đánh được ghi nhận nhằm vào cầu Preobrazhensky ở Zaporizhzhia và khu vực Nhà máy thủy điện Dnepr.

Đây đều là những công trình giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển quân sự.

Ukraine muốn Crimea mất đi giá trị chiến lược đối với Nga. Ảnh: Getty

Muốn triển khai một chiến dịch tiến công, phía Ukraine phải đưa được lực lượng, xe bọc thép, đạn dược và nhiên liệu tới đúng khu vực trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi vận chuyển bị gián đoạn, toàn bộ đội hình có thể mất nhịp.

Nếu cầu bị đánh hỏng, các đoàn xe buộc phải dừng lại hoặc chuyển sang những tuyến đường vòng dài hơn. Nếu nhiên liệu và đạn dược không tới đúng thời điểm, lực lượng tiền tuyến khó có thể tiến lên, càng không thể duy trì một chiến dịch kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ MK, ông Knutov cho biết quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn với quy mô lớn nhằm vào cầu Preobrazhensky và khu vực đập thủy điện Dnepr.

Theo chuyên gia này, đòn đánh tạo ra hai tác động cùng lúc.

Trước hết, hướng Zaporizhzhia bị đe dọa cắt khỏi các nguồn cung vũ khí và phương tiện quân sự mang tính chiến lược. Quan trọng hơn, kế hoạch triển khai lực lượng của Kiev bị phá vỡ ngay trước thời điểm dự kiến bắt đầu.

Một chiến dịch tiến công không chỉ phụ thuộc vào số lượng binh sĩ hay vũ khí. Phía sau mỗi đơn vị chiến đấu là hàng loạt đoàn xe chở nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng và lực lượng tăng viện.

Khi những tuyến đường này bị đánh trúng, toàn bộ cỗ máy quân sự có thể dừng lại.

Theo cách diễn giải của bài viết, thời điểm ông Putin phát lệnh cũng là lúc Moscow chủ động chuyển sang đánh thẳng vào “mạch máu” hậu cần của phía Ukraine.

Không có một trận giao chiến quy mô lớn trên mặt đất. Không có cảnh hai lực lượng lao trực diện vào nhau. Nga chỉ cần đánh trúng các cây cầu và đầu mối vận tải mà đối phương bắt buộc phải sử dụng.

Đòn đánh diễn ra rất nhanh, nhưng hậu quả có thể kéo dài.

Kiev có thể đã chuẩn bị kế hoạch trong nhiều tuần. Các đơn vị có thể đã được tập hợp. Phương tiện có thể đã sẵn sàng. Nhưng chỉ sau vài giây, khi bom lượn đánh trúng các tuyến vượt sông, toàn bộ chiến dịch đứng trước nguy cơ sụp đổ trước khi phát súng mở màn được khai hỏa.

Ngày 22/6 được lựa chọn để tạo nên một cú đánh mang tính biểu tượng.

Thế nhưng giờ đây, chính ngày này lại có nguy cơ trở thành dấu mốc cho một kế hoạch thất bại ngay trước giờ G.

Nga tìm cách khóa chặt kế hoạch tham vọng của Kiev. Ảnh: Sputnik

Nga đánh “mạch máu” hậu cần, khóa toàn bộ chiến dịch tham vọng của Kiev

Theo ông Knutov, việc tập kích các điểm vượt sông Dnepr cho thấy quân đội Nga đang thay đổi phương thức tác chiến.

Mục tiêu không còn chỉ là những đơn vị nằm sát tiền tuyến hay các kho vũ khí riêng lẻ. Moscow được cho là đang hướng tới việc phá hủy có hệ thống những tuyến giao thông mang ý nghĩa chiến lược.

Đó là cầu, đường sắt, cảng biển, đường hầm và các tuyến đường bộ nối từ miền Tây Ukraine tới chiến trường phía đông.

Đây là cuộc chiến nhằm vào hậu cần.

Một cây cầu có thể được sửa chữa. Mặt đường bị phá hỏng có thể được khôi phục. Nhưng nếu các đòn đánh được lặp lại liên tục, phía Ukraine sẽ không thể duy trì hoạt động vận chuyển ổn định.

Mỗi lần công trình được sửa xong, một đợt tấn công mới lại có thể xuất hiện.

Khi đó, Kiev không chỉ phải tìm cách đưa hàng hóa ra tiền tuyến mà còn phải huy động lực lượng bảo vệ, sửa chữa và xây dựng những tuyến vận tải thay thế.

Áp lực sẽ tăng lên theo từng giờ.

Đạn dược đến chậm. Nhiên liệu bị mắc kẹt phía sau. Các đơn vị tăng viện không thể vượt sông. Phương tiện quân sự không có đủ nguồn cung để hoạt động liên tục.

Theo ông Knutov, nhiệm vụ quan trọng nhất của Nga là duy trì sức ép lên các cây cầu bắc qua sông Dnepr. Ngay cả khi phía Ukraine khôi phục được mặt đường, các điểm vượt sông vẫn phải tiếp tục bị vô hiệu hóa.

Chỉ bằng cách đó, Nga mới có thể cắt đứt hoạt động đưa đạn dược, nhiên liệu và binh sĩ sang bờ trái sông Dnepr.

Chuyên gia này cũng nhắc tới những cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Crimea. Theo ông, phía Ukraine đang tìm cách gây sức ép lên các tuyến giao thông nối Nga với bán đảo, qua đó tạo ra một dạng phong tỏa hậu cần. Vì vậy, Moscow được cho là đang lựa chọn cách đáp trả tương tự.

Nếu Kiev tìm cách cắt các luồng vận tải tới Crimea, Nga sẽ đánh vào những tuyến đang đưa UAV, đạn dược, nhiên liệu và vũ khí vào Ukraine.

Cuộc đối đầu vì thế không chỉ diễn ra tại chiến hào. Nó kéo dài từ các cây cầu trên sông Dnepr tới cảng Odessa, từ những đường hầm ở miền Tây Ukraine tới các đoàn xe chở nhiên liệu từ Ba Lan và Romania.

Theo ông Knutov, muốn “chia cắt” mạng lưới hậu cần của Ukraine, Nga trước hết phải tập trung vào cảng Odessa. Các cầu cảng cần liên tục chịu sức ép, khiến việc tiếp nhận hàng hóa và thiết bị quân sự trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, các tuyến vận tải chạy từ phía tây sang phía đông cũng có thể trở thành mục tiêu. Đặc biệt là đường hầm nối hướng Ba Lan với miền Tây Ukraine và những tuyến đường xuất phát từ Romania.

Các đoàn xe vận chuyển xăng, dầu diesel và nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự cũng bị đặt trong tầm ngắm.

Mục đích cuối cùng rất rõ ràng: khiến hoạt động chuyển hàng viện trợ trở nên chậm hơn, nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và cuối cùng là không thể thực hiện.

Các nước NATO có thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Nhưng một lô hàng được đưa qua biên giới không có nghĩa là nó sẽ tới được chiến trường. Nếu đường sắt bị cắt, cầu bị phá hủy, cảng không thể tiếp nhận tàu và các đoàn xe chở nhiên liệu liên tục bị tập kích, số vũ khí đó có thể mắc kẹt ở hậu phương.

Theo bài viết, đây chính là lý do kế hoạch tiến công Crimea bị cho là đã thất bại ngay trước khi bắt đầu.

Nga không cần chờ Kiev mở cuộc tấn công trên mặt đất. Moscow cũng không cần đợi các đội hình quân sự tập trung đầy đủ rồi mới tung đòn phản công. Chỉ cần đánh trúng hậu cần, toàn bộ chiến dịch có thể bị khóa lại.

Kiev vẫn có thể xây dựng thêm các kế hoạch mới. Phía Ukraine vẫn có thể tập trung quân, điều động phương tiện và yêu cầu thêm sự hỗ trợ từ NATO.

Nhưng kế hoạch không thể tự biến thành chiến thắng.

Không có cầu, phương tiện không thể vượt sông. Không có nhiên liệu, xe tăng và xe bọc thép không thể di chuyển. Không có đạn dược, lực lượng tiền tuyến không thể duy trì giao tranh.