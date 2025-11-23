Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 23/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước

23-11-2025 - 12:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 23/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước

Trong tuần qua, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm 200.000 - 800.000 đồng/lượng, vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng.

Đóng cửa tuần, Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, giá mua và giá bán cùng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, mua - bán ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán giảm 200.000 - 800.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa tuần trước. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. DOJI và PNJ mua - bán ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần ở vùng 4.065 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã giảm gần 0,5% trong tuần qua khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 suy yếu và đồng bạc xanh lên giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy cơ quan này đã cắt giảm lãi suất ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng việc làm như vậy có thể gây ra nguy cơ lạm phát gia tăng và mất niềm tin của công chúng vào ngân hàng trung ương.

Báo cáo việc làm bị trì hoãn cũng cho thấy bức tranh thị trường lao động Mỹ diễn biến khó đoán, với số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 119.000 vào tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 50.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.

Sáng 22/11: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng trở lại

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo giá giảm, nhà đầu tư vẫn lạc quan

Thị trường vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo giá giảm, nhà đầu tư vẫn lạc quan Nổi bật

Ngày 21/11: Giá vàng miếng tiếp tục giảm, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn 150 triệu đồng/lượng

Ngày 21/11: Giá vàng miếng tiếp tục giảm, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn 150 triệu đồng/lượng Nổi bật

Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

11:58 , 23/11/2025
Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank kỳ hạn 12 tháng: Đồng loạt tung ưu đãi cho người gửi tiền

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank kỳ hạn 12 tháng: Đồng loạt tung ưu đãi cho người gửi tiền

11:01 , 23/11/2025
Biên lãi ròng ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cuối năm

Biên lãi ròng ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cuối năm

10:34 , 23/11/2025
Mất số tiền lớn sau khi bấm đường link của kẻ giả danh shipper

Mất số tiền lớn sau khi bấm đường link của kẻ giả danh shipper

07:49 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên