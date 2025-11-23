Ngày 23/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước

Đóng cửa tuần, Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, giá mua và giá bán cùng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, mua - bán ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán giảm 200.000 - 800.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa tuần trước. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. DOJI và PNJ mua - bán ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần ở vùng 4.065 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã giảm gần 0,5% trong tuần qua khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 suy yếu và đồng bạc xanh lên giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy cơ quan này đã cắt giảm lãi suất ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng việc làm như vậy có thể gây ra nguy cơ lạm phát gia tăng và mất niềm tin của công chúng vào ngân hàng trung ương.

Báo cáo việc làm bị trì hoãn cũng cho thấy bức tranh thị trường lao động Mỹ diễn biến khó đoán, với số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 119.000 vào tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 50.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.