Ngày 3/11, trình Quốc hội dự án Luật Thương mại điện tử

Bước sang tuần làm việc thứ 3, ngày 3/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 5 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 06 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

+ Dự án Luật Thương mại điện tử.