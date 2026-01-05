Ngày 5/1: Giá vàng tăng vọt ngay đầu phiên giao dịch

Ghi nhận vào đầu giờ sáng nay (5/1), giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn niêm yết ổn định, với mặt bằng giá mua – bán không thay đổi so với mức đóng cửa tuần trước.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng và bán ra 152,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng áp dụng mức giá mua – bán tương tự, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 150,9 triệu đồng/lượng và bán ra 152,8 triệu đồng/lượng.

Nguồn: SJC

Với vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán ở mức 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng. PNJ mua – bán vàng nhẫn ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết tại 149 – 152 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, chênh lệch giá mua – bán vàng miếng hiện dao động quanh mức 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có mức chênh lệch phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã quay đầu giảm mạnh trong tuần qua (từ 29/12 đến 4/1), với mức điều chỉnh lên tới gần 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở mức 4.375USD/ounce, tăng hơn 1% so với mức đóng cửa gần nhất. Giá vàng bật tăng ngay đầu phiên giao dịch tuần mới khi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất giữ cho nhu cầu vàng ở mức cao. Theo đó, ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất Tổng thống Nicolas Maduro. Mặt khác, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0.25 điểm phần trăm, khiến vàng, một loại tài sản không sinh lời, trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm hơn 4,4% trong tuần trước. Tuần qua, giá vàng đã vọt lên mức cao kỷ lục mới, gần 4.550 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này không giữ được đà tăng sau khi Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) nâng yêu cầu ký quỹ, buộc nhà đầu tư phải đặt cọc nhiều tiền hơn để duy trì các vị thế hợp đồng tương lai đối với vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Cùng lúc đó, thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ đã khiến giá vàng biến động mạnh. Kết thúc tuần, giá vàng giảm hơn 4%, đánh dấu đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Dù vậy, kim loại quý này vẫn tìm được vùng hỗ trợ mới quanh mốc 4.330 USD/ounce.

Dù vàng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh và chốt lời, các nhà phân tích vẫn kỳ vọng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý sẽ được duy trì.

Khảo sát Vàng thường niên của Kitco News cho thấy các nhà giao dịch cá nhân rất tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của kim loại quý này, trong khi các ngân hàng lớn và các chuyên gia trong ngành cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Phần lớn trong 475 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia Khảo sát Vàng thường niên của Kitco dự đoán kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục cao mới khi giao dịch trên 5.000 đô la mỗi ounce vào năm 2026, trong khi chỉ có 1/10 dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 4.000 đô la.

138 nhà đầu tư cá nhân, chiếm 29% tổng số người tham gia khảo sát, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên mức 6.000 đô la mỗi ounce vào năm tới, với mức cao kỷ lục hiện tại trên 4.550 đô la được thiết lập vào ngày 26/12/2025. Phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ, chiếm 42%, tương đương 197 nhà đầu tư, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000 đến 6.000 đô la vào năm 2025, trong khi 19%, tương đương 92 người tham gia, dự đoán giá vàng sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 đô la hiện tại. 49 nhà đầu tư cá nhân còn lại, chiếm 10% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ giảm trở lại mức từ 3.000 đến 4.000 đô la mỗi ounce.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn tỏ ra thận trọng hơn về biên độ tăng, nhưng vẫn duy trì quan điểm tích cực. Goldman Sachs đánh giá vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa năm 2026, với kịch bản cơ sở đưa giá tiến sát 4.900 USD/ounce vào cuối năm. Theo ngân hàng này, lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư tư nhân tiếp tục là trụ cột nâng đỡ giá.

Trung tâm nghiên cứu toàn cầu JP Morgan dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 5.055 USD/ounce vào quý cuối năm 2026 và có thể đạt mức 5.400 USD vào cuối năm 2027.

Các tổ chức khác như UBS, Wells Fargo hay RBC Capital Markets cũng đồng thuận rằng vàng khó quay lại các vùng giá thấp của giai đoạn trước 2024. Dù không kỳ vọng lặp lại mức tăng bùng nổ của năm 2025, các tổ chức này đều cho rằng xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về phía tăng.