Ngày càng nhiều gia đình trồng sả trong nhà, hóa ra không chỉ để làm gia vị

Tận dụng làm gia vị, giúp món ăn thêm hấp dẫn

Công dụng dễ nhận thấy nhất của cây sả là làm gia vị. Phần thân phình gốc thường được sử dụng để chế biến nhiều món ăn như thịt gà hấp sả, thịt nướng, cá kho, các món xào hay nước dùng.

Tinh dầu tự nhiên tạo nên mùi thơm đặc trưng của sả, giúp món ăn thêm hấp dẫn. Sả cũng có thể được kết hợp với gừng, chanh và các loại thảo mộc khác để pha trà hoặc chế biến đồ uống.

Trồng một bụi sả trong vườn giúp gia đình chủ động nguồn nguyên liệu tươi, có thể thu hoạch khi cần mà không phải thường xuyên mua ngoài chợ.

Ảnh minh họa

Tinh dầu sả có khả năng xua muỗi

Một trong những lý do khiến sả được nhiều người quan tâm là mùi hương và tinh dầu của cây có khả năng xua đuổi một số loài côn trùng.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Medical Entomology năm 2019 cho thấy tinh dầu sả, khi kết hợp với tinh dầu vỏ quế và được phát tán bằng thiết bị phù hợp, có tác dụng xua muỗi trong điều kiện nghiên cứu thực địa. Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận khả năng xua muỗi của tinh dầu sả trong các chế phẩm bôi ngoài da.

Có thể góp phần tạo không gian sống dễ chịu

Sả có mùi thơm thảo mộc đặc trưng, thường được sử dụng trong các sản phẩm tạo hương và liệu pháp mùi hương. Một bụi sả được chăm sóc tốt cũng giúp khu vườn thêm xanh mát, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Lá sả có thể được vò nhẹ để giải phóng mùi thơm tự nhiên. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng chỉ cần trồng sả là có thể thanh lọc không khí, khử khuẩn toàn bộ không gian sống hay điều trị các vấn đề sức khỏe.

Đuổi rắn nhờ mùi sả

Nhiều người cho rằng trồng sả quanh nhà có thể khiến rắn tránh xa vì chúng không thích mùi thơm của cây. Đây là quan niệm khá phổ biến trong kinh nghiệm dân gian.

Cần lưu ý, rắn có thể xuất hiện ở những nơi có thức ăn, chỗ trú ẩn và điều kiện môi trường phù hợp. Những bụi cây rậm rạp, đống củi, vật liệu để lâu ngày hoặc khu vực có nhiều chuột có thể tạo điều kiện cho rắn ẩn náu.

Muốn hạn chế nguy cơ rắn vào nhà, gia đình nên phát quang bụi rậm, dọn dẹp sân vườn, bịt các khe hở và kiểm soát nguồn thức ăn của rắn như chuột. Không nên chủ quan cho rằng có sả quanh nhà thì sẽ không có rắn.

Dễ trồng, có thể thu hoạch nhiều lần

Sả là loại cây tương đối dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều gia đình có vườn đất hoặc muốn trồng trong chậu lớn. Cây cần được đặt ở nơi có ánh sáng tốt, đất thoát nước và được tưới phù hợp với điều kiện thời tiết.

Khi bụi sả phát triển, gia đình có thể tách nhánh để nhân giống hoặc thu hoạch những thân đủ lớn phục vụ nấu ăn. Việc trồng sả cũng giúp tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà.

Dù vậy, không nên trồng quá dày hoặc để bụi sả phát triển mất kiểm soát ở những khu vực cần giữ thông thoáng. Sân vườn sạch sẽ, ít nơi trú ẩn cho côn trùng và động vật hoang dã vẫn là yếu tố quan trọng để giữ môi trường sống an toàn.