Ngay giữa đêm, Highlands Coffee chính thức lên tiếng về “hạt sen” và “vải” liên quan Đồ hộp Hạ Long

Liên quan đến vụ việc Công an TP. Hải Phòng khởi tố các đối tượng đã tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee đã liên tục có những động thái lên tiếng về việc sử dụng nguyên liệu trong hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Ngày 10/1, có nhiều thông tin về việc Highlands Coffee dùng hạt sen, vải từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cung cấp, làm dấy lên tin đồn Highlands Coffee tạm dừng bán sản phẩm của chứa hai nguyên liệu trên.

Ghi nhận thực tế vào 11h trưa ngày 10/1 tại một chi nhánh Highlands Coffee trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), cửa hàng này hiện tạm hết 1 món trong menu. Nhân viên tại đây cho biết, nguyên nhân là do hết nguyên liệu, đồng thời chia sẻ rằng món này có thể sẽ được phục vụ trở lại trong vài ngày tới khi nguyên liệu được bổ sung. (Ảnh: Châu Anh)

Đến tối cùng ngày, đại diện truyền thông phía Highlands Coffee chính thức có phản hồi về vụ việc. Theo đó, Highlands Coffee một lần nữa khẳng định không thu mua và cũng không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Còn về các sản phẩm khác không phải là thịt thì phía cụ thể là hạt sen và vải đóng hộp, Highlands Coffee cho biết Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chỉ là một trong những đơn vị từng cung cấp nguyên liệu cho hệ thống trong giai đoạn trước đây.

Từ ngày 09/01/2026, Highlands Coffee đã chính thức ngừng hoàn toàn việc sử dụng các nguyên liệu được cung ứng từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đồng thời, phía đơn vị này đã chủ động huy động các nhà cung cấp thay thế hiện có, đã được thẩm định đầy đủ, nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn trong việc phục vụ các sản phẩm liên quan.

Nguyên văn chia sẻ từ phía Highlands Coffee THÔNG TIN CẬP NHẬT TỪ HIGHLANDS COFFEE Highlands Coffee xin cập nhật một số thông tin liên quan đến tình hình phục vụ tại hệ thống cửa hàng như sau: Highlands Coffee không thu mua và chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đối với các sản phẩm không phải thịt - cụ thể là hạt sen và vải đóng hộp, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chỉ là một trong những đơn vị cung cấp nguồn nguyên liệu này cho Highlands Coffee. Theo đúng thông tin được công bố vào ngày 09/01/2026, Highlands Coffee đã chính thức ngừng hoàn toàn việc sử dụng các nguyên liệu được cung ứng từ nhà cung cấp nói trên. Đồng thời, chúng tôi đã chủ động huy động các nhà cung cấp hiện có, đã được thẩm định đầy đủ, nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn trong việc phục vụ các sản phẩm liên quan. Với nỗ lực này, việc tạm ngưng phục vụ các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ xảy ra tại một số cửa hàng, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của Highlands Coffee. Highlands Coffee luôn kiên định với cam kết bảo vệ sức khỏe khách hàng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm, vệ sinh và chất lượng để mang đến trải nghiệm tốt nhất tại mỗi cửa hàng Highlands Coffee. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của Quý khách hàng.

Trước đó, một số người dùng phản ánh không đặt được các món nước như trà vải, trà sen vàng của thương hiệu này trên các ứng dụng giao hàng. Điều này khiến không ít người đặt nghi vấn, đây chính là các sản phẩm nằm trong diện "ngừng phục vụ" của Highlands Coffee.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế trong sáng 10/1/2026, tại nhiều chi nhánh của Highlands Coffee, menu hiện tại vẫn chưa ghi nhận sự thay đổi rõ ràng. Không có món nào được thông báo dừng bán hoàn toàn tại thời điểm khảo sát.

Trước đó vài ngày Highlands Coffee cũng bị nhắc tên trong bê bối của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Nguyên nhân xuất phát từ trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 1/1 - 30/6/2025 thì Highlands Coffee cũng là một trong những khách hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Hôm 9/1, phía Highlands Coffee đã phát đi thông cáo báo chí về sự việc này. Tối cùng ngày, fanpage Highlands Coffee cũng đưa ra thông báo chi tiết đến khách hàng. Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng. Đồng thời, phía đơn vị này cũng cho biết sẽ chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi đơn vị này (Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - PV).

Thông báo chính thức từ phía Highlands Coffee hôm 9/1.

Highlands Coffee là một chuỗi cửa hàng cà phê lớn và nổi tiếng tại Việt Nam, phủ rộng nhiều tỉnh thành. Ngoài đồ uống như cà phê, trà,.., Highlands Coffee còn mở rộng danh mục kinh doanh sang nhóm thực phẩm ăn nhanh, bao gồm bánh ngọt, bánh mì,...

Hiện tại, những thông tin xoay quanh sự việc này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.