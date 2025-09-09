Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, miền Bắc mưa to, nhiệt độ giảm

09-09-2025

Dự báo, mưa lớn ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực vùng núi sẽ kéo dài đến hết đêm mai (10/9).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (9/9), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7. Dự báo, mưa lớn tại khu vực này còn kéo dài đến hết đêm mai.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ C so với hôm nay.

Ngày mai, miền Bắc mưa to, nhiệt độ giảm- Ảnh 1.

Miền Bắc đang hứng đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/9

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

mưa to

