Ngày Quốc tế nam giới 19/11, Hội Nông dân Quảng Ngãi chi tặng 500.000 đồng/ người

19-11-2025 - 13:39 PM | Xã hội

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định chi hỗ trợ 500.000 đồng cho toàn bộ nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành.

Ngày 19/11, ông Nguyễn Quang Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhân Ngày Quốc tế nam giới 19/11, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan mỗi người 500.000 đồng.

“Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, mỗi năm hỗ trợ cho nam cán bộ, công chức và người lao động một lần vào ngày 19/11. Còn nữ cán bộ, công chức và người lao động được 2 lần vào ngày 8/3 và 20/10”, ông Thủy nói.

Ngày Quốc tế nam giới 19/11, Hội Nông dân Quảng Ngãi chi tặng 500.000 đồng/ người- Ảnh 1.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ trương trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Công tác nông dân; nghị quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, căn cứ kết luận cuộc họp lãnh đạo ngày 17/11 và theo đề nghị của Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Quang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định chi hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/người cho nam cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhân Ngày Quốc tế nam giới 19/11.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

