NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động).

Cụ thể, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 nên cần kịp thời xây dựng phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ đầu tiên vào ngày 24/11/2026.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ xây dựng 02 phương án: hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục hoặc nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày làm việc.

Đối với năm 2027,ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động) như sau:

Dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với công chức, viên chức

Phương án 1: Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 4 ngày liên tục

Theo đó, Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch.

Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn Phương án 1. Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ 04 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 01 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với người lao động

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Trước đó, sáng 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Cụ thể, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam gồm 13 Điều, quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ: Ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước

Về nguồn lực phát triển văn hóa: Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá: Sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim; triển lãm; dịch vụ luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc thể thao chuyên nghiệp; hoạt động nghệ thuật biểu diễn ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài được tổ chức, cá nhân mua, đấu giá, đưa về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận để trưng bày theo quy định của Luật Di sản văn hóa hoặc tặng, cho, chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước được miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, cổ vật quý hiếm đã được hồi hương về nước, nhưng chủ sở hữu không chuyển nhượng cho Nhà nước mà chuyển nhượng cho bên thứ ba phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Chính quyền địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản theo tiêu chí do Chính phủ quy định được quyết định các cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí trên địa bàn đối với hoạt động nhằm mục đích khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa

Về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số: Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, hạ tầng văn hóa số và nền tảng số dùng chung. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số theo phương thức đối tác công tư.

Nhà nước bảo đảm kinh phí để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện số hóa các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp văn hóa tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nội dung số, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số; thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa.

Thí điểm các mô hình kinh doanh văn hóa mới gắn với nền tảng số: bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số và một số loại thiết chế văn hóa số khác theo quy định của Chính phủ. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa là 5 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa - sáng tạo nội dung số đặt trong các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tổ hợp sáng tạo văn hóa, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành hoặc nhóm ngành đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các trung tâm văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa - sáng tạo nội dung số và người sáng tạo nội dung số.

Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, ứng dụng công nghệ số giám sát, rà quét, đánh giá, xử lý thông tin xấu độc, tin giả, sai sự thật để bảo vệ an ninh văn hóa, bản quyền trên môi trường số và chủ quyền văn hóa số.

Nhà nước thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở trung ương và một số địa phương

Về Quỹ văn hóa, nghệ thuật: Nhà nước thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở trung ương và một số địa phương.

Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Nghị quyết cũng quyết nghị các vấn đề về: Cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; Cơ chế, chính sách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm; Chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; Đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách Nhà nước; Quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Cụ thể, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định quan điểm:

Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước;

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa;

Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc;

Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn

Nghị quyết cũng xác định 7 chỉ tiêu chính phát triển văn hóa Việt Nam là:

- Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá quốc gia, bảo đảm 100% chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân ở cơ sở và cán bộ, chiến sĩ, 90% thiết chế văn hoá cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Phấn đấu hoàn thành việc số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2026.

- 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

- Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

- Ban hành cơ chế tài chính để ưu tiên thực hiện trong 3 lĩnh vực đột phá: Đào tạo và đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và đặt hàng sáng tạo các công trình văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, xứng tầm với nền văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện chủ trương xã hội hoá văn hoá đúng hướng, hiệu quả; đấu tranh khắc phục khuynh hướng "thương mại hoá", chỉ coi trọng, đề cao một chiều lợi ích kinh tế trong hoạt động văn hoá, coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn.

- Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hoá trong các lĩnh vực có tiềm năng, như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hoá, thiết kế và thời trang,...

- Xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật. Thành lập thêm từ 1 - 3 trung tâm văn hoá Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện. Phấn đấu thêm 5 di sản văn hoá được UNESCO công nhận, ghi danh.

08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Nghị quyết đặt ra

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hoá trong kỷ nguyên mới;

2. Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hoá;

3. Chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại;

4. Đổi mới phương thức quản lý văn hoá theo hướng kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hoá;

5. Xây dựng hệ sinh thái văn hoá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; nhận diện và ứng xử thích hợp tài nguyên văn hoá;

6. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, thị trường văn hoá, định vị sản phẩm văn hoá thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hoá;

7. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hoá đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới;

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, phát huy giá trị văn hoá Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh./.