Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

| | Xã hội

Chiều 3/9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai. Ảnh: VHL.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với quá trình công tác, rèn luyện và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, dân vận và quản lý, bà Đinh Thị Mai sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tâm lý học.

Bà có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Ninh Bình; sau đó, bà công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từng là chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền. Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, bà giữ chức Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo Trường Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản Nổi bật

Chính thức ra mắt mini app "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi

Chính thức ra mắt mini app "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi Nổi bật

Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

09:07 , 04/09/2026
Công an phát thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung sau

Công an phát thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung sau

08:46 , 04/09/2026
Ngoài cô giáo Hương, người phụ nữ vừa bị khởi tố liên quan Phú Lê là ai?

Ngoài cô giáo Hương, người phụ nữ vừa bị khởi tố liên quan Phú Lê là ai?

07:42 , 04/09/2026
Luật sư chỉ ra 2 hành vi đặc biệt nghiêm trọng của nghi phạm Nguyễn Đức Anh vụ thảm án ở Đồng Nai

Luật sư chỉ ra 2 hành vi đặc biệt nghiêm trọng của nghi phạm Nguyễn Đức Anh vụ thảm án ở Đồng Nai

07:22 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên