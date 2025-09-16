Nghệ An: Đồng hành cùng hộ khoán chuyển sang kê khai hiểu đúng, làm đúng

Sự kiện cung cấp các kiến thức chuyên sâu lẫn công cụ kê khai thuế thuận tiện để hộ kinh doanh dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, đáp ứng sự thay đổi về quản lý thuế.

Hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia thuế, chuyên gia giải pháp phần mềm KiotViet, đại diện VietinBank cùng gần 200 hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận với các ngành nghề kinh doanh phổ biến như: tạp hóa, sản xuất kinh doanh, vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp, quán ăn gia đình.

Minh bạch về thuế: yêu cầu then chốt đối với hộ kinh doanh

Từ ngày 01.06.2025, khoảng 37.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên đã chính thức chuyển sang kê khai thuế dựa trên doanh thu thực tế thay cho cơ chế khoán, hướng tới chấm dứt hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh muộn nhất vào năm 2026.

Chia sẻ tại hội thảo, diễn giả Nguyễn Biên Cương - Tổng giám đốc Đam mê Kế toán - đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực liên quan đến phương pháp nộp thuế hộ kinh doanh, định hướng quản lý, cách tính thuế, sử dụng hóa đơn bán hàng và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, cũng như sự khác biệt giữa mô hình hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Biên Cương đem đến những kiến thức dễ hiểu về kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Theo chuyên gia, minh bạch thuế là con đường duy nhất để hộ kinh doanh yên tâm buôn bán và phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi hộ phải tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu mua vào - lấy đủ hóa đơn, thanh toán qua tài khoản ngân hàng riêng - cho đến khâu bán ra, xuất đầy đủ hóa đơn, ghi nhận doanh thu trùng khớp với thực tế và thực hiện khai thuế đầy đủ, đúng quy định.

Những chia sẻ trên giúp người tham dự hiểu rõ lợi ích của việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai: mang lại sự minh bạch, công bằng trong cộng đồng kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để các hộ từng bước tiếp cận công nghệ, làm quen với sổ sách và báo cáo, hướng tới hoạt động kinh doanh bài bản, bền vững hơn.

Kê khai thuế tự động, dễ dàng

Việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế không chỉ là thay đổi về mặt thủ tục mà còn là một bước chuyển quan trọng về tư duy, quy trình và cả công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng. Ông Đậu Văn Bằng - Trưởng nhóm Tư vấn KiotViet Nghệ An đã có phần giới thiệu phần mềm bán hàng KiotViet với nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh như: quản lý bán hàng toàn diện, tích hợp hóa đơn điện tử hợp lệ & chữ ký số và đặc biệt là kê khai thuế tự động.

Ông Đậu Văn Bằng giới thiệu về phần mềm KiotViet và các lợi ích cho hộ kinh doanh

Với công cụ tờ khai thuế này, KiotViet giúp hộ kinh doanh lập và nộp tờ khai thuế tự động dựa trên dữ liệu kinh doanh theo mẫu 01/CNKD - quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC - và phụ lục đi kèm, nộp file chuẩn định dạng XML để gửi cho Cơ quan Thuế.

Dự kiến trong tháng 9 này, KiotViet sẽ chính thức ra mắt tính năng sổ sách kế toán - đáp ứng 7 sổ kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC. Hộ kinh doanh có thể đáp ứng các quy định về hóa đơn điện tử, kê khai thuế chỉ với một công cụ duy nhất, giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính.

Bên cạnh đó, về phía VietinBank Nghệ An, để hỗ trợ người bán hàng chuyển đổi số và phát triển kinh doanh, ngân hàng đang triển khai gói giải pháp Shop365 toàn diện với nhiều ưu đãi tài chính và có kết nối phần mềm bán hàng KiotViet, bên cạnh các gói vay lãi suất ưu đãi, giải ngân online thuận tiện.

Thông qua những phần chia sẻ giàu giá trị từ các chuyên gia và phần hỏi đáp 1-1 giải quyết những trăn trở của hộ kinh doanh, hội thảo đã đã góp phần phổ biến các quy định về thuế một cách dễ hiểu, thực tiễn, cởi bỏ gánh nặng kê khai thuế để hộ kinh doanh nhẹ vai, yên tâm buôn bán, phát đạt.