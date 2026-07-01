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Nghe cuộc gọi yêu cầu nộp 11.000 đồng, hơn 110 triệu đồng trong tài khoản thanh toán và tiết kiệm bỗng "biến mất": Người phụ nữ SN 1979 phải trình báo công an

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Tin cuộc gọi giả danh cán bộ địa phương yêu cầu nộp 11.000 đồng để cập nhật dữ liệu đất đai trên VNeID, một người phụ nữ đã bị lừa mất hơn 110 triệu đồng trong tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm.

Ngày 25/6 vừa qua, Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đã tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị L. (SN 1979, trú tổ dân phố Bồ Sơn) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo trình báo, trước đó chị L. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ UBND phường phụ trách cập nhật dữ liệu đất đai. Người này thông báo hồ sơ đất đai của gia đình chị chưa được đồng bộ với tài khoản định danh điện tử VNeID và yêu cầu phải khẩn trương cập nhật để tránh ảnh hưởng đến các giao dịch sau này.

Nghe cuộc gọi yêu cầu nộp 11.000 đồng, hơn 110 triệu đồng trong tài khoản thanh toán và tiết kiệm bỗng "biến mất": Người phụ nữ SN 1979 phải trình báo công an- Ảnh 1.

Người phụ nữ đến trình báo công an

Đối tượng sau đó yêu cầu chị L. cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ liên quan. Tiếp đó, chúng hướng dẫn chị thực hiện các thao tác trên điện thoại và yêu cầu nộp 11.000 đồng với lý do là "phí hỗ trợ cập nhật dữ liệu" bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID.

Tin tưởng đây là thủ tục của cơ quan Nhà nước, chị L. đã làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất các thao tác, điện thoại của chị liên tục nhận được thông báo biến động số dư. Chỉ trong ít phút, toàn bộ số tiền hơn 110 triệu đồng trong cả tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm đã bị chuyển khỏi tài khoản. Khi không thể liên lạc lại với người gọi, chị mới biết mình bị lừa và lập tức đến Công an phường Võ Cường trình báo.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo đang xuất hiện tại nhiều địa phương. Các đối tượng thường giả danh cán bộ UBND cấp xã, cán bộ địa chính hoặc cơ quan quản lý đất đai để gọi điện thông báo người dân phải "làm sạch dữ liệu", "đồng bộ thông tin đất đai" hoặc "cập nhật dữ liệu lên VNeID", từ đó dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, liên kết tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan công an khẳng định, các cơ quan Nhà nước không gọi điện yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc gửi giấy tờ cá nhân qua mạng xã hội để cập nhật dữ liệu đất đai. Người dân khi nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Nam An

Đời sống và Pháp luật

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