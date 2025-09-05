Nghe lời người Việt Nam khuyên ra biển Đà Nẵng vào 4 giờ sáng, khách Tây tá hoả trước sự thật khó tin

Khi đến du lịch Việt Nam, đã có rất nhiều du khách nước ngoài đều bất ngờ trước thói quen sinh hoạt của người Việt Nam và đặc biệt nhất đó chính là người dân ở các thành phố có biển. Đặc biệt, trong một video đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng của nữ du khách Tây tại Đà Nẵng.

Trong video, cô chia sẻ rằng bản thân được nhiều người và mẹ của họ nhiệt tình gợi ý rằng phải ra bãi biển để ngắm bình minh và đây chính là một điều phải làm khi đến Đà Nẵng. Nữ khách Tây này chia sẻ: “Mọi người và mẹ của họ đều nói rằng tôi phải chứng kiến khoảnh khắc bình minh ở Đà Nẵng ít nhất một lần."

Khách Tây nghe theo lời của người Việt đi ngắm biển lúc bình minh

Dù chưa đến biển nhưng nữ du khách đã bất ngờ trước sự nhộn nhịp của Đà Nẵng vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng. Tại quảng trường, nhiều người dân đã bật nhạc, chuẩn bị hàng quán để buôn bán và nhiều người còn đi bộ buổi sáng dọc lối đi bộ.

Chưa đến bãi biển là nữ du khách đã nghe thấy âm nhạc karaoke

Khi tìm được chỗ ngồi ưng ý ngay bờ biển, nữ khách Tây lại càng bất ngờ hơn trước những hoạt động vào sáng sớm của những người dân nơi đây. Có rất nhiều người đang bơi lội, tham gia các hoạt động dưới nước và cũng có rất nhiều người đang tận hưởng bình minh theo cách riêng. Vị khách Tây này cũng chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy rằng bạn sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này ở Châu Âu đâu tại vì họ không dậy sớm đến như thế chỉ để ngắm bình minh”.

Khách Tây chia sẻ nhiều người ở nước cô ít khi dậy sớm như thế

Bên cạnh đó, nữ du khách cũng bất ngờ trước nhiều người bản địa đã đắp cát kín hết người rồi chỉ nằm ở đó tận hưởng và ngắm biển. Một nhóm khác thì tập thể dục, nhóm kế bên thì chơi đánh cầu và cũng có một nhóm bạn đang check-in sống ảo. Hoạt động của người bản địa tại biển Đà Nẵng thú vị đến nỗi nữ du khách này không thể tập trung đọc sách và khi ngắm nhìn mọi người tận hưởng bình minh làm vị khách Tây này cảm thấy rất thú vị.

Nhiều hoạt động thú vị của người bản địa tại biển Đà Nẵng

Ngay sau khi đoạn video này được đăng tải, nhiều cư dân mạng Việt cũng như người nước ngoài đã để lại bình luận như:

- Biển Đà Nẵng tuyệt vời nhất.

- Chỗ của tụi mình thường nói là khi đắp cát kín người có thể làm giảm đau và ngừa bệnh.

- Video này xem vui ghê.

- Nhiều hoạt động đang diễn ra quá, tui cũng muốn được ở đó.

Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là bình minh khá muộn và không nhìn thấy rõ được mặt trời vì mây quá dày nhưng vị khách Tây này đã có một chuyến đi đáng nhớ tại Việt Nam. Với nhiều người Việt, việc ra biển tập thể dục hay tắm biển buổi sáng sớm đã quá quen thuộc. Nhưng đối với một du khách nước ngoài, đây thực sự là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, tràn đầy năng lượng và khác biệt hoàn toàn với những gì họ từng thấy ở quê nhà.

Nguồn: TikTok @anasavu