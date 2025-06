Nghẹt thở xem cảnh sát diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân tại trung tâm TP HCM

Sáng ngày 5/6, đông đảo người dân đã có mặt trên tuyến đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) để theo dõi buổi diễn tập phương án bảo vệ nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao do lực lượng Công an nhân dân tổ chức.

Ngay từ sớm đã có rất đông người dân đứng hai bên đường theo dõi các lực lượng chức năng triển khai đội hình, sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng nhằm xử lý hàng loạt tình huống giả định sát với thực tế như: ngăn chặn hành vi khủng bố, giải cứu con tin và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các yếu nhân.

Chương trình diễn tập được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ. Từng tình huống được xử lý dứt khoát, chính xác, cho thấy rõ năng lực chuyên môn, sự chủ động và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Công an trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" là sự kiện trọng điểm do Bộ Công an tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 8/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM, với nhiều hoạt động đặc sắc.

Hiện, ngoài diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, lực lượng cảnh sát còn biểu diễn lái môtô phân khối lớn.

Các lực lượng chức nắng chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn tập sáng 5/6

Đây là một trong những buổi tập cho sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân" sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Các lực lượng nghiệp vụ triển khai đội hình, phương tiện chuyên dụng và phối hợp xử lý các tình huống mô phỏng sát với thực tế

Các chiến sĩ công an biểu diễn mô tô trên đường phố tại trung tâm quận 1. Trong quá trình tập luyện và biểu diễn, một số thiết bị chuyên dụng sẽ được huy động phục vụ các màn trình diễn nghiệp vụ đặc thù.

Tình huống giả định là, yếu nhân đi trên đường Lê Lợi chào hỏi người dân. Lực lượng cảnh vệ trong trang phục áo sơ mi xanh quần đen, cầm cặp đen, đi xung quanh để bảo vệ.

Các cảnh vệ chiến đấu chống lại khủng bố, bảo vệ an toàn cho yếu nhân và hộ tống lên xe an toàn, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều người dân đứng hai bên đường theo dõi những màn trình diễn của lực lượng công an nhân dân

Đông đúc người dân hai bên theo dõi màn trình diễn của lực lượng công an.

Đang trong dịp nghỉ hè nên nhiều me nhỏ cũng được bố mẹ cho lên phố theo dõi các màn biểu diễn nghiệp vụ công an ngay giữa trung tâm thành phố

