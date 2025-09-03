Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ Lễ 2/9 xong mua cổ phiếu gì?

03-09-2025 - 01:08 AM | Thị trường chứng khoán

Nghỉ Lễ 2/9 xong mua cổ phiếu gì?

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên chiến lược nắm giữ các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần cuối tháng 8 rung lắc mạnh. Sau nhịp biến động mạnh đầu tuần, VN-Index hồi phục ấn tượng trong ngày thứ Ba trước khi quay lại vùng đỉnh cũ. Chỉ số đóng cửa phiên cuối tháng quanh mức 1.682,2 điểm, tăng 2,23% so với thứ Sáu liền trước, qua đó xác lập tháng 8 tăng điểm liên tục 4 tuần.

Theo Chứng khoán Asean, thanh khoản thị trường xuống thấp thể hiện tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước kỳ nghỉ lễ. Chứng khoán Asean duy trì nhận định VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn với hỗ trợ gần 1.650 – 1.665 trong khi kháng cự gần là 1.690 trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên chiến lược nắm giữ để tối ưu hiệu suất sinh lời. Động thái nắm giữ nên tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt (ví dụ Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, v.v).

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, Chứng khoán Asean cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu có giá vốn thấp. Việc tăng tỷ trọng nên được thực hiện tại pha giảm tiếp theo của nhóm cổ phiếu đầu ngành và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 – 2026.

Còn theo Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, VN-Index đã tăng hơn 50% từ đáy, nhưng một chu kỳ tăng giá thường kéo dài khoảng 500 phiên, trong khi đà tăng của thị trường mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Hơn nữa, lợi nhuận doanh nghiệp năm 2025 được dự báo tăng 15.6%, cho thấy đợt tăng giá này được nâng đỡ bởi yếu tố nền tảng vững chắc, chứ không chỉ nhờ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Khi định giá không còn quá rẻ nhưng tiềm năng tăng trưởng vẫn còn, chuyên gia Mirae Asset cho rằng câu chuyện đầu tư giai đoạn cuối năm sẽ xoay quanh yếu tố cơ bản của từng doanh nghiệp. Thị trường chỉ mới đi được nửa chu kỳ tăng giá, như vậy theo bài học cũ 2021 và dựa trên kết quả kinh doanh cuối năm 2025 cùng các câu chuyện riêng hấp dẫn, có thể thấy lựa chọn nhóm ngành cũng như câu chuyện đầu tư cần dựa trên các yếu tố vĩ mô và câu chuyện riêng.

Nghỉ Lễ 2/9 xong mua cổ phiếu gì?- Ảnh 1.

Chuyên gia chỉ điểm một số nhóm ngành có thể là điểm đến của dòng tiền. Thứ nhất là cổ phiếu b ất động sản . Theo ông Sơn, đây sẽ là nhóm được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng tín dụng và pháp lý dần được hoàn thiện.

Các công ty c hứng khoán cũng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản bùng nổ của thị trường và câu chuyện nâng hạng, do đó cũng có triển vọng tích cực.

Chuyên gia Mirae Asset cũng đánh giá cao nhóm ngân hàng , đặc biệt là các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và tăng trưởng tín dụng cao. Nhóm doanh nghiệp tiêu dùng và Bán lẻ cũng được đánh giá khả quan trong bối cảnh kinh tế hồi phục, sức mua của người dân sẽ tăng trở lại.

Đặc biệt, nhóm đ ầu tư công có dư địa tăng trưởng mạnh với việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo VN-Index vượt mốc 1.800 điểm vào cuối năm, nhóm ngành nào sẽ là tâm điểm đầu tư?

Dự báo VN-Index vượt mốc 1.800 điểm vào cuối năm, nhóm ngành nào sẽ là tâm điểm đầu tư? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 3/9-5/9: 14 doanh nghiệp ồ ạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất hơn 20%

Lịch chốt quyền cổ tức 3/9-5/9: 14 doanh nghiệp ồ ạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất hơn 20% Nổi bật

Một cá voi Bitcoin "ngủ đông" 7 năm vừa bất ngờ mua vào 4 tỷ USD Ethereum trong hai ngày

Một cá voi Bitcoin "ngủ đông" 7 năm vừa bất ngờ mua vào 4 tỷ USD Ethereum trong hai ngày

00:03 , 03/09/2025
Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

13:41 , 02/09/2025
Tiềm lực VPS và VPBankS trước tham vọng IPO

Tiềm lực VPS và VPBankS trước tham vọng IPO

13:40 , 02/09/2025
Góc nhìn chuyên gia: Đà tăng của thị trường mới đi nửa chặng đường, nhà đầu tư cần chọn đúng cổ phiếu thay vì “ăn theo sóng”

Góc nhìn chuyên gia: Đà tăng của thị trường mới đi nửa chặng đường, nhà đầu tư cần chọn đúng cổ phiếu thay vì “ăn theo sóng”

13:37 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên