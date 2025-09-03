Nghỉ Lễ 2/9 xong mua cổ phiếu gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần cuối tháng 8 rung lắc mạnh. Sau nhịp biến động mạnh đầu tuần, VN-Index hồi phục ấn tượng trong ngày thứ Ba trước khi quay lại vùng đỉnh cũ. Chỉ số đóng cửa phiên cuối tháng quanh mức 1.682,2 điểm, tăng 2,23% so với thứ Sáu liền trước, qua đó xác lập tháng 8 tăng điểm liên tục 4 tuần.

Theo Chứng khoán Asean, thanh khoản thị trường xuống thấp thể hiện tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước kỳ nghỉ lễ. Chứng khoán Asean duy trì nhận định VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn với hỗ trợ gần 1.650 – 1.665 trong khi kháng cự gần là 1.690 trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên chiến lược nắm giữ để tối ưu hiệu suất sinh lời. Động thái nắm giữ nên tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt (ví dụ Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, v.v).

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, Chứng khoán Asean cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu có giá vốn thấp. Việc tăng tỷ trọng nên được thực hiện tại pha giảm tiếp theo của nhóm cổ phiếu đầu ngành và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 – 2026.

Còn theo Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, VN-Index đã tăng hơn 50% từ đáy, nhưng một chu kỳ tăng giá thường kéo dài khoảng 500 phiên, trong khi đà tăng của thị trường mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Hơn nữa, lợi nhuận doanh nghiệp năm 2025 được dự báo tăng 15.6%, cho thấy đợt tăng giá này được nâng đỡ bởi yếu tố nền tảng vững chắc, chứ không chỉ nhờ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Khi định giá không còn quá rẻ nhưng tiềm năng tăng trưởng vẫn còn, chuyên gia Mirae Asset cho rằng câu chuyện đầu tư giai đoạn cuối năm sẽ xoay quanh yếu tố cơ bản của từng doanh nghiệp. Thị trường chỉ mới đi được nửa chu kỳ tăng giá, như vậy theo bài học cũ 2021 và dựa trên kết quả kinh doanh cuối năm 2025 cùng các câu chuyện riêng hấp dẫn, có thể thấy lựa chọn nhóm ngành cũng như câu chuyện đầu tư cần dựa trên các yếu tố vĩ mô và câu chuyện riêng.

Chuyên gia chỉ điểm một số nhóm ngành có thể là điểm đến của dòng tiền. Thứ nhất là cổ phiếu b ất động sản . Theo ông Sơn, đây sẽ là nhóm được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng tín dụng và pháp lý dần được hoàn thiện.

Các công ty c hứng khoán cũng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản bùng nổ của thị trường và câu chuyện nâng hạng, do đó cũng có triển vọng tích cực.

Chuyên gia Mirae Asset cũng đánh giá cao nhóm ngân hàng , đặc biệt là các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và tăng trưởng tín dụng cao. Nhóm doanh nghiệp tiêu dùng và Bán lẻ cũng được đánh giá khả quan trong bối cảnh kinh tế hồi phục, sức mua của người dân sẽ tăng trở lại.

Đặc biệt, nhóm đ ầu tư công có dư địa tăng trưởng mạnh với việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.