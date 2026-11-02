Nghị sĩ Dân chủ gây sốc khi bất ngờ ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa

Hạ nghị sĩ Haley Stevens chia sẻ với CNN rằng quyết định ủng hộ ứng viên thượng viện đảng Cộng hòa Mike Rogers của bà là “hoàn toàn kiên định” và “không xuất phát từ sự thay đổi nào”. Bà Stevens cũng đã công khai xuất hiện cùng ông Rogers tại một nhà thờ ở Detroit.

Động thái đầy bất ngờ này diễn ra sau khi rạn nứt giữa bà Stevens và đối thủ cũ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ - ông Abdul El-Sayed - ngày càng trở nên sâu sắc. Quyết định của bà Stevens có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ tại Michigan - một bang được xem là then chốt đối với hy vọng giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, ông El-Sayed hiện đang dẫn trước ông Rogers 11 điểm, theo kết quả thăm dò về cuộc đua vào Thượng viện ở bang Michigan.

Vài giờ sau tuyên bố gây sốc của bà Stevens, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng mời nữ hạ nghị sĩ này gia nhập đảng Cộng hòa. Ông nói với các phóng viên rằng sẽ liên lạc để cảm ơn bà Stevens vì sự ủng hộ này.

35 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện sẽ được quyết định trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11. Đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ thế đa số sít sao tại cả hai viện.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ có ưu thế giành quyền kiểm soát Hạ viện, đồng thời đang trong cuộc đua gay cấn để giành quyền kiểm soát Thượng viện - nơi kết quả cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào một vài tiểu bang then chốt, bao gồm Michigan và Alaska.

Nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, đảng Dân chủ có thể ngăn chặn chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ, đồng thời khởi động các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền vốn lâu nay vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ phe đa số đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Về phía Nhà Trắng, chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai một số phần trong chương trình nghị sự của ông Trump mà không cần đến sự hỗ trợ từ Quốc hội.

Sự rạn nứt tại Michigan

Việc bà Stevens tuyên bố ủng hộ ông Rogers diễn ra đúng vào ngày bà dự kiến xuất hiện cùng ông El-Sayed để thể hiện sự đoàn kết trong đảng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã đổ vỡ sau khi bà Stevens yêu cầu ông El-Sayed lên án quảng cáo từ một nhóm bên ngoài - quảng cáo mà bà cho rằng đã đổ lỗi cho Israel về tình trạng giá thực phẩm tăng cao.

"Chúng ta không thể đứng về phía sự thù ghét", bà Stevens phát biểu với các phóng viên hôm 1/11, khi đứng cạnh ứng viên đảng Cộng hòa Mike Rogers sau một buổi lễ tại nhà thờ.

Đảng Cộng hòa đã tìm cách tận dụng động thái này của bà Stevens. Ông Rogers nhận định: "Đây là biểu hiện của lòng can đảm trong nền chính trị Mỹ ngày nay. Khi bạn thấy một đảng phái - hoặc ít nhất là một bộ phận trong đảng đó - trượt dài vào sự thù ghét độc hại nhắm vào một nhóm người cụ thể, thì tình hình sẽ trở nên nguy hiểm”.

Ông El-Sayed từ chối bình luận trực tiếp về sự quay lưng của bà Stevens, cho biết ông đang tập trung vào các vấn đề khác.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử vào Thượng viện - Abdul El-Sayed (áo đen) - chào một người ủng hộ tại một buổi vận động tranh cử. (Ảnh: Reuters)

Động thái này dường như ít gây ảnh hưởng đến một số cử tri bỏ phiếu sớm tại Michigan - nơi ông El-Sayed đang dẫn trước ông Rogers gần 4 điểm phần trăm, theo ước tính từ RealClearPolling.

"Bà Haley Stevens là người phản bội", bà Pamela Johnson (72 tuổi) phát biểu sau khi bỏ phiếu cho ông El-Sayed tại Warren, vùng ngoại ô Detroit.

David Kolar - một giáo viên tiểu học 32 tuổi - cho rằng việc bà Stevens đưa ra tuyên bố ủng hộ "giống như một chiêu trò gây xao nhãng vào phút chót". Anh đã bỏ phiếu cho ông El-Sayed vì ủng hộ quan điểm của ông về hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân do chính phủ chi trả.

Theo các báo cáo từ CNN và The Hill, một số nhân viên trong văn phòng của bà Stevens đã từ chức để phản đối quyết định này.

Ông Justin German - chánh văn phòng lâu năm của bà Stevens - tuyên bố: "Tính đến sáng nay, nhiều thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã từ chức, bao gồm cả tôi". Tuyên bố này mô tả ông cảm thấy "bàng hoàng và đau lòng" trước quyết định của bà Stevens.