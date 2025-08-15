Nghịch lý tại ‘thủ phủ’ xe điện: Dân không ưa Elon Musk nhưng vẫn cưng Tesla như trứng, không ngại xuống tiền mua nhiều lần, ‘tình sâu nghĩa nặng’ hơn 10 năm không dễ bị lung lay

Tại Na Uy, Tesla đang chứng kiến một nghịch lý: doanh số bùng nổ bất chấp làn sóng tẩy chay CEO Elon Musk lan rộng ở châu Âu.

Giống nhiều người dân Na Uy khác, Espen Lysholm không phải là fan của Elon Musk. Họ cũng không hài lòng với xu hướng ngả sang chính trị cánh hữu của CEO hãng xe điện hàng đầu thế giới. Tuy vậy, anh vẫn mua một chiếc Model Y hồi tháng 5. Đây là chiếc Tesla thứ 3 mà Lysholm mua mới trong vòng chưa đầy 10 năm. “Tất cả là vì hạ tầng sạc và công nghệ liền mạch của xe, không bên nào có thể sánh kịp”, Lysholm nói.

Trong nửa đầu năm 2025, khi doanh số Tesla sụt giảm hơn 50% tại Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan, thị trường Na Uy lại tăng 24% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đưa Na Uy với 5,5 triệu dân trở thành thị trường lớn thứ 2 của Tesla ở châu Âu.

Biến động doanh số Tesla trong nửa đầu năm 2024-2025 tại một số thị trường châu Âu.

Theo Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe điện Na Uy, sự gắn bó 12 năm với Tesla đã tạo nên một tệp khách hàng trung thành và phần nào “miễn nhiễm” với tác động từ những tranh cãi xung quanh Musk. “Ở Na Uy, hầu như ai cũng quen biết một người sở hữu Tesla. Mối quan hệ này mang tính cá nhân nhiều hơn”, bà nói.

Na Uy gắn liền với những dấu mốc lớn của Tesla. Đây là thị trường đầu tiên ngoài Bắc Mỹ bán Model S vào năm 2013. Na Uy cũng là nơi Tesla triển khai mạng lưới sạc siêu nhanh đầu tiên ngoài nước Mỹ và là bệ phóng để quốc gia này trở thành “thủ phủ” xe điện toàn cầu. Xe điện hiện chiếm 94% tổng số xe mới bán ra ở đây. Tesla cũng là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Na Uy từ 2021, với thị phần dao động 11-20% mỗi năm.

Tuy nhiên, vị thế đó đang bị thách thức. Volkswagen (Đức) đã giành vị trí số một trong quý 1/2025, trong khi Volvo và các hãng Trung Quốc như BYD, XPeng, MG đang gia tăng sức ép với tổng thị phần 12,3% vào tháng 6.

Dù vậy, bất chấp cạnh tranh và áp lực dư luận, Tesla vẫn giữ đà tăng trưởng tại Na Uy nhờ các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ. Tháng 5, hãng tung gói vay lãi suất 0% kèm sạc miễn phí, giúp lượng đăng ký xe mới tăng 213% so với cùng kỳ. Lysholm thừa nhận: “Đó gần như là miễn phí, tôi không thể bỏ qua”.

Song không phải ai cũng trung thành với Tesla. Khảo sát của Norstat hồi tháng 2 cho thấy 40% chủ xe Tesla tại Na Uy tin rằng hoạt động chính trị của Musk gây tổn hại cho thương hiệu, dù hơn một nửa vẫn có ý định mua tiếp.

Odd Bakken, người gắn bó với Tesla từ 2014, cho biết sẽ không mua xe mới của hãng nữa dù vẫn yêu thích công nghệ Tesla. Bakken nói rằng mình muốn “dùng ví tiền” để gửi thông điệp phản đối và buộc Tesla tách khỏi Musk. Tuy vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng mua xe Tesla cũ “vì hãng sẽ không được lợi từ việc đó”.

Tham khảo: Reuters﻿