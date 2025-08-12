Nóng: Bán xe ô tô ế ẩm, Elon Musk cho Tesla chuyển hướng sang… bán điện

Tờ CNN đưa tin, Tesla của Elon Musk đã nộp đơn lên cơ quan quản lý năng lượng Vương quốc Anh để xin giấy phép cung cấp điện cho các hộ gia đình tại nước này.

Nếu được chấp thuận, Tesla sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt tập đoàn năng lượng lớn hiện đang cung cấp điện cho các hộ dân ở Anh, xứ Wales và Scotland.

Hồ sơ xin cấp phép gửi tới Ofgem – cơ quan quản lý năng lượng Anh – được nộp vào cuối tháng trước bởi Tesla Energy Ventures Limited, trụ sở tại Manchester. Tài liệu chính thức được ký bởi Andrew Payne, Giám đốc công ty, người hiện được ghi trên LinkedIn là Trưởng bộ phận Năng lượng khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của Tesla.

Ngoài việc là nhà sản xuất ô tô điện nổi tiếng nhất thế giới, Tesla còn hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hệ thống lưu trữ pin và năng lượng mặt trời.

Năm ngoái, doanh thu từ việc bán pin, tấm pin năng lượng mặt trời và các sản phẩm năng lượng khác của Tesla gần như tăng gấp đôi, tăng thêm 1,5 tỷ USD (tương đương 93%) so với cùng kỳ năm trước.

Musk – một trong những người giàu nhất thế giới – tuần trước đã được Tesla phê duyệt gói thù lao trị giá 29 tỷ USD. Tesla, nơi ông giữ vị trí CEO, hiện cũng đang cung cấp điện cho các hộ dân tại bang Texas (Mỹ).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mảng kinh doanh chính của Tesla – ô tô – đang sụt giảm. Theo báo cáo tài chính, doanh thu từ ô tô của Tesla trong quý 2/2024 giảm 16% so với cùng kỳ, doanh thu toàn công ty giảm 12%. Doanh số của hai mẫu bán chạy nhất là Model Y và Model 3 giảm 12% so với năm trước, trong khi doanh số các mẫu cao cấp hơn, bao gồm Cybertruck, giảm tới 52%.

Tại Anh, doanh số Tesla mới đăng ký tháng 7 vừa qua giảm 60% so với cùng kỳ 2023, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT). Trên toàn châu Âu, doanh số hàng năm giảm 22% tính đến tháng 6, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu.

Sự sụt giảm mạnh này, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn cầu, được cho là hậu quả từ các hoạt động chính trị gây tranh cãi của Musk, cộng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện khác – đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc.

Năm 2023, Tesla từng đăng tuyển trên LinkedIn vị trí Giám đốc vận hành để điều hành mảng Tesla Electric tại Anh. Tin tuyển dụng cho biết Tesla mở rộng sang lĩnh vực điện năng nhằm “tăng tốc quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững”.

Thông báo viết: “Chúng tôi tin rằng việc đơn giản hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng đối với điện bán lẻ và các nhà máy điện ảo là điều cần thiết để thúc đẩy người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi hơn. Việc mang lại trải nghiệm khách hàng liền mạch và đơn giản sẽ đảm bảo khả năng điều phối linh hoạt của các hệ thống điện quy mô nhỏ tại hộ gia đình, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi toàn bộ lưới điện sang 100% năng lượng tái tạo”.

