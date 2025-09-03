Nghiên cứu 100 học sinh xuất sắc, phát hiện ra yếu tố quyết định SỐ PHẬN của một đứa trẻ chính là...

Sau khi điểm thi Gaokao (kỳ thi đại học Trung Quốc) năm nay được công bố, không ít học sinh đạt điểm cao đã lần lượt trở thành tâm điểm trên mạng.

Khi xem hết các cuộc phỏng vấn, nhiều người phát hiện một điểm chung kinh ngạc: những em học sinh xuất sắc này không hề nhấn mạnh "phương pháp học tập to tát" nào cả, mà lại lặp đi lặp lại một điều: những thói quen thường ngày tưởng chừng rất nhỏ nhặt.

Dưới đây là 6 thói quen mà các học sinh xuất sắc 700+ điểm nhắc đến nhiều nhất:

1. Thói quen đọc sách

1 cặp song sinh ở Thẩm Dương nhờ thành tích xuất sắc đã gây chú ý. Anh trai đạt 680 điểm. Em gái đạt 710 điểm. Cả hai đều có ước mơ thi vào ngành Y.

Trong phỏng vấn, hai em nói rằng gia đình có bầu không khí đọc sách thấm đẫm. Cha luôn giữ thói quen đọc sách buổi sáng. Nhà có thư viện riêng với đủ thể loại sách. Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau đọc và thảo luận: từ vật lý lượng tử đến thơ Đường, từ Tống. Trong môi trường ấy, hai anh em mở rộng tầm mắt, luôn tò mò với việc học.

Đọc sách đem lại "hiệu ứng lãi kép":

Giúp hiểu đề nhanh, nâng cao điểm số.

Mở rộng tầm nhìn, kích hoạt trí não.

Đọc sách giống như đặt từng đồ vật vào túi, dần dần túi căng đầy, rồi một ngày bùng nổ.

2. Thói quen ngủ sớm, dậy sớm

Ngày nay, nhiều học sinh vì muốn học nhiều mà thường xuyên thức khuya. Theo khảo sát, học sinh trung học chỉ ngủ trung bình 6,5 giờ/ngày, thiếu ngủ đã thành "bình thường mới".

Trái ngược với việc thức khuya học thêm, phần lớn học bá đều giữ nếp sinh hoạt điều độ: sáng dậy sớm học từ vựng, vận động nhẹ; tối đi ngủ đúng giờ. Ngủ đủ giúp não tỉnh táo, trí nhớ và tư duy tốt hơn, học tập hiệu quả hơn.

Học giỏi không phải do học nhiều giờ, mà là dùng từng phút thật hiệu quả.

3. Thói quen học trước (tự học vượt chương trình)

Nhiều học sinh xuất sắc có thói quen tự tìm hiểu trước nội dung sẽ học. Khi lên lớp, các em đã quen thuộc nên dễ hiểu, tiết kiệm thời gian để tập trung vào phần khó.

Điều quan trọng: học trước phải dựa trên nền tảng vững chắc, không nên quá sớm hoặc chạy theo số lượng, tránh "dục tốc bất đạt".

4. Thói quen ghi chép, nghiên cứu sai lầm

Hầu hết học sinh xuất sắc đều có sổ sai đề. Không chỉ ghi lại mà còn phân tích kỹ: sai vì lỗ hổng kiến thức, sai tư duy, hay sai khi đọc đề. Các em thường xuyên ôn lại, tích lũy qua nhiều năm để kiến thức ngày càng chắc.

Sổ sai đề chính là "bí kíp" giúp vá lỗ hổng và vượt lên.

5. Thói quen kết hợp học và nghỉ

Nhiều học bá không chỉ biết học, mà còn duy trì sở thích riêng: thể thao, âm nhạc, trò chơi trí tuệ… Những hoạt động ấy giúp giải tỏa áp lực, nuôi dưỡng tâm hồn, để quay lại học với năng lượng mới.

Như một sợi dây đàn, quá căng sẽ đứt, học sinh cần biết cân bằng học và chơi.

6. Thói quen tự suy nghĩ, độc lập tư duy

Khi gặp đề khó, thay vì lập tức xem đáp án hay hỏi người khác, học bá thường tự tìm cách giải quyết trước. Quá trình tự suy nghĩ rèn tư duy logic, biến kiến thức thành của riêng mình.

Cha mẹ cũng cần lưu ý: khi con gặp khó, đừng vội cho lời giải. Hãy khuyến khích con tự nghĩ, tự làm, đó mới là bước nhảy vọt thật sự.

Nhà triết học Aristotle từng nói: "Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận".

Những học sinh xuất sắc không phải vì thiên phú khác thường, mà bởi sớm nắm được sức mạnh của thói quen. Chính những việc nhỏ lặp lại mỗi ngày đã tạo nên ranh giới giữa học sinh bình thường và người xuất sắc.

Cha mẹ không cần ép buộc, mà nên tạo môi trường tốt để con tự trưởng thành. Mỗi giọt mồ hôi của con, rồi sẽ nở thành hoa rực rỡ, kết trái vàng ươm cho tương lai.