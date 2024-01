Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ bất ngờ giữa ăn cay và tuổi thọ

Ăn cay giúp chống ung thư và sống lâu hơn

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Quốc tế (International Journal of Epidemiology), ăn đồ cay có thể giảm nguy cơ mắc ba loại ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng. Nghiên cứu này do các nhà khoa học thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan và Bệnh viện Brigham and Women (Mỹ) thực hiện, với sự tham gia của hơn nửa triệu người Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại người tham gia theo tần suất ăn cay: không bao giờ, thỉnh thoảng (mỗi tháng một lần), từ 1 đến 2 ngày một tuần, từ 3 đến 5 ngày một tuần, hoặc mỗi ngày đều ăn. Họ đã phát hiện ra rằng những người ăn cay thường xuyên có tỷ lệ ung thư thấp hơn so với những người không ăn cay.

Nguyên nhân được cho là, trong ớt có chứa capsaicin, một chất thuộc nhóm vanilloids, có khả năng giết chết tế bào ung thư bằng cách trực tiếp tấn công vào mitochondria (vi năng tử của tế bào) – nguồn sản sinh năng lượng để nuôi tế bào. Đây là kết quả của một nghiên cứu khác do bác sĩ Timothy Bates và các cộng sự tại trường Đại học Nottingham (Anh) thực hiện. Họ đã thử nghiệm capsaicin trên các tế bào ung thư phổi và tuyến tụy trong phòng thí nghiệm và thu được kết quả "đáng kinh ngạc" và "rất quan trọng".

Bác sĩ Bates cho biết: "Capsaicin có thể là một vũ khí chống ung thư hiệu quả và an toàn, vì nó chỉ tác động vào tế bào ung thư mà không làm hại tế bào lành mạnh. Ngoài ra, capsaicin cũng ít gây ra tác dụng phụ cho bệnh nhân".

Ngoài chống ung thư, ăn cay còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe và tuổi thọ. Đó là nhận định của nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan và Bệnh viện Brigham and Women (Mỹ). Sau khi theo dõi trung bình 7,2 năm, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 11.820 trường hợp tử vong ở nam giới và 8.404 người chết ở phụ nữ. Dựa trên phân tích của họ, những người ăn thực phẩm cay thường xuyên có khả năng sống thọ hơn 14% so với những người không ăn thực phẩm cay, theo Natural News.

Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng capsaicin và các chất khác trong ớt có tác dụng chống béo phì, chống oxy hóa, chống viêm, giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giảm muối, giảm đau, làm dịu vẩy nến và tăng cường hệ miễn dịch.

Nhóm người cần lưu ý khi ăn cay

Ăn ớt có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nên sử dụng loại gia vị này. Có những nhóm người dễ bị ảnh hưởng xấu bởi tính kích thích cao của ớt.

Phụ nữ mang thai và mới sinh con: Ăn cay sẽ làm cho cơ thể người mẹ bị mất nước, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Nếu đang cho con bú, ăn cay sẽ làm cho sữa mẹ bị đổi vị, ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Ngoài ra, ăn cay còn có thể làm cho tình trạng táo bón của người mẹ trầm trọng hơn.

Người mắc bệnh thận: Ăn cay sẽ làm cho thận bị quá tải, gây ra sự thoái hóa chức năng thận. Thận là cơ quan quan trọng trong việc thanh lọc cơ thể, nên bảo vệ thận bằng cách hạn chế ăn cay.

Người bị tăng huyết áp, mắc bệnh tim, bệnh não, bệnh phổi, cường giáp, bệnh huyết quản, viêm khí quản mạn tính: Ăn cay sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn, tim đập mạnh hơn. Điều này có thể gây ra suy tim, nguy hiểm đến tính mạng nếu kéo dài.

Người bị viêm da, người có nhiều mụn: Ăn cay sẽ làm cho cơ thể nóng lên, làm cho da bị kích ứng và mụn trở nên nặng hơn.

Sau phẫu thuật, có vết thương: Ăn cay sẽ làm cho vết thương bị nhiễm trùng, sưng viêm và đau rát. Nên tránh các thực phẩm cay, nóng như ớt khi đang trong thời gian hồi phục.

Người bị bệnh viêm túi mật, sỏi mật: Ăn cay sẽ kích thích tiết dịch vị, làm cho túi mật co thắt. Điều này có thể gây ra viêm túi mật, viêm gan và viêm tuyến tụy.

Người bị trĩ: Ăn cay sẽ làm cho các búi trĩ phình to, đau nhức và khó chữa trị.

(Tổng hợp)