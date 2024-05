Nghiên cứu DNA của 7 người trên 100 tuổi: Điểm chung của trường thọ chính là sở hữu 1 “đặc điểm” này trong cơ thể

Năm 2023, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston và Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ) được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet đã phát hiện ra một đặc điểm chung bất ngờ của những người trường thọ.



Theo đó, nghiên cứu này được thực hiện trên DNA của 7 người trong độ tuổi từ 100 đến 119 tuổi thông qua phân tích các tế bào bạch cầu, còn gọi là các tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC). Kết quả cho thấy họ được “bổ sung” nhiều yếu tố bảo vệ giúp tăng khả năng phục hồi sau khi bị nhiễm trùng.

Cụ thể, nghiên cứu phát hiện trong máu của những người trăm tuổi có số lượng lớn tế bào B - còn được gọi là tế bào lympho B, là một loại tế bào bạch huyết của phân nhóm tế bào lympho, hoạt động trong thành phần miễn dịch dịch thể của hệ miễn dịch, bằng cách tiết ra các kháng thể cần thiết để chống lại “kẻ thù” là những virus, vi trùng cũ.





Qua đó, các nhà khoa học xác định rằng những người sống trăm tuổi này có hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả, có lịch sử chống lại nhiễm trùng, bệnh tật và có khả năng phục hồi, cho phép họ đạt được tuổi thọ đặc biệt.

Tác giả chính của nghiên cứu, Paola Sebastiani, nhà sinh học tại Đại học Tufts ở Boston, cho biết hồ sơ miễn dịch của những người trăm tuổi cho thấy họ có “một lịch sử tiếp xúc lâu dài với các bệnh nhiễm trùng và khả năng phục hồi mạnh mẽ”.

Bên cạnh đó, Daily Mail còn cho biết thông qua nghiên cứu này, các nhà khoa học cũng xác định được 25 gen cụ thể hoạt động tích cực hơn nhiều ở những người sống trăm tuổi, đó là kiểu gen cho tuổi thọ cực cao. Trong đó, có gen STK17A - loại gen có liên quan đến việc sửa chữa DNA bị hư hỏng và gen HLA-DPA1 - một gen tạo ra các kháng nguyên cần thiết để nhận biết một số bệnh nhiễm trùng bên trong cơ thể. Đặc biệt, các chuyên gia cũng phát hiện có 1 gen mà chỉ người sống trăm tuổi mới có, đó là gen S100A4.

3 loại thực phẩm tăng cường miễn dịch giúp cơ thể “trường thọ”

Có thể thấy, hệ thống miễn dịch đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Hệ miễn dịch tốt sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa mắc bệnh và nhiễm trùng. Ngược lại, khi hệ miễn dịch của cơ thể gặp những vấn đề bất thường sẽ dẫn đến một số bệnh lý liên quan đến sức đề kháng, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Do đó, việc cung cấp cho cơ thể một số loại thực phẩm tăng cường miễn dịch là điều cần thiết để phòng ngừa bệnh tật và kéo dài sự sống. Không cần phải tìm thần dược đắt đỏ ở đâu xa, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những thực phẩm có sẵn xung quanh chúng ta cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch một cách hiệu quả. Dưới đây là những thực phẩm như thế:

1. Trái cây có múi chứa nhiều vitamin C

Trái cây có múi như bưởi, cam, quýt, chanh… rất giàu vitamin C. Loại vitamin này được cho là làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng miễn dịch và là chìa khóa để chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả.

Do cơ thể chúng ta không sản xuất hoặc lưu trữ vitamin C nhưng lại cần vitamin C hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh nên việc bổ sung các loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày chính là cách đơn giản nhất để cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Từ đó, bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn.

2. Sữa chua

Sữa chua là loại thực phẩm rất tốt, giúp cung cấp lợi khuẩn, làm tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Trong sữa chua có chứa hàm lương vitamin D dồi dào sẽ giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể trước tác nhân gây hại.

3. Trà xanh

Nhiều người uống trà xanh để trì hoãn lão hóa, ngăn ngừa ung thư nhưng không biết rằng thức uống này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Trà xanh chứa nhiều flavonoid, đáng chú ý là epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Ngoài ra, thức uống này cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine tốt có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào T của cơ thể.

