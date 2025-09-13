Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!

13-09-2025 - 18:04 PM | Sống

Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!

Nếu cha mẹ nhận diện và nuôi dưỡng đúng cách, trẻ sẽ có lợi thế rất lớn trong việc phát triển trí thông minh.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng chỉ số IQ của trẻ em có thể được nhận biết từ rất sớm, thậm chí trước khi các em bước vào độ tuổi đi học. Theo đó, trẻ thông minh vượt trội thường bộc lộ ba đặc điểm rõ ràng trước 6 tuổi, và mức độ cha mẹ đầu tư vào ba lĩnh vực này có thể khiến IQ của con tăng thêm từ 5% đến 30%.

Các nhà khoa học khẳng định giai đoạn trước 6 tuổi chính là “thời kỳ vàng” của sự phát triển não bộ. Đây là lúc các kết nối thần kinh đạt tốc độ hình thành mạnh mẽ nhất, đặt nền móng cho tư duy, sáng tạo và trí tuệ sau này. Nếu cha mẹ nhận diện và nuôi dưỡng đúng cách, trẻ sẽ có lợi thế rất lớn trong việc phát triển trí thông minh.

Ba đặc điểm thường thấy ở trẻ có chỉ số IQ cao

1. Khả năng thực hành mạnh mẽ

Bác sĩ nhi khoa Takeshi Inagaki (Nhật Bản) nhấn mạnh: việc trẻ chủ động sử dụng cả hai tay để rèn luyện xúc giác và sự khéo léo của các ngón tay là yếu tố kích thích não bộ quan trọng. Lịch sử cũng cho thấy nhiều thiên tài như James Watt (nhà phát minh động cơ hơi nước), anh em nhà Wright (cha đẻ của máy bay) hay Albert Einstein đều là những người có khả năng thực hành xuất sắc.

Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động thực hành đa dạng: tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà, lắp ghép xếp hình, chơi đất nặn, tập thể dục ngón tay hay đơn giản là đọc sách kết hợp ghi chú. Những hoạt động này không chỉ rèn sự khéo léo mà còn kích thích tư duy sáng tạo.

Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!- Ảnh 1.

2. Khả năng tập trung phi thường

Nhà sinh vật học Georges Cuvier từng nói: “Thiên tài, trước hết và trên hết, là sự chú ý.” Tương tự, học giả Lý Mỹ Kim nhận định rằng điểm chung của mọi “thiên tài nhỏ” chính là năng lực tập trung cao độ. Điển hình, Marie Curie – nữ khoa học gia đầu tiên trên thế giới giành hai giải Nobel nổi tiếng nhờ khả năng dồn toàn bộ tâm trí vào nghiên cứu.

Trong thực tế, trẻ có khả năng tập trung thường có thể đọc sách liền mạch nhiều giờ, trong khi những trẻ kém tập trung có thể mất kiên nhẫn chỉ sau 5 phút, dù đang chơi hay học. Để nuôi dưỡng năng lực này, cha mẹ cần tạo môi trường ít xao nhãng, tôn trọng khi con đang tập trung và hướng con đến những hoạt động con yêu thích.

3. Tính tò mò và niềm đam mê đọc sách

Nhà văn Nhật Bản Daisaku Ikeda cho rằng: “Nếu bạn luôn tò mò trong suốt cuộc đời, bạn chắc chắn sẽ hoàn thành được sứ mệnh quan trọng của mình.” Ở trẻ, sự tò mò thường thể hiện qua việc liên tục đặt câu hỏi, khám phá bằng đôi tay và tìm câu trả lời trong sách vở.

Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!- Ảnh 2.

Thay vì gạt đi, cha mẹ cần kiên nhẫn lắng nghe, khuyến khích trẻ tìm hiểu nguyên nhân và cùng con đi tìm lời giải. Việc đọc sách chính là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để nuôi dưỡng trí tò mò. Một đứa trẻ hình thành thói quen đọc sách sớm thường phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ, mở rộng vốn hiểu biết và dễ dàng bứt phá trong học tập.

Nghiên cứu của Harvard nhấn mạnh: một đứa trẻ thật sự may mắn nếu có một trong ba đặc điểm trên, tuyệt vời hơn nữa nếu sở hữu hai, và đặc biệt hiếm có khi hội tụ đủ cả ba. Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát, đồng hành và tạo môi trường nuôi dưỡng để những khả năng ấy không bị bỏ lỡ.

Chi 593 tỷ đồng mua cả tòa chung cư, 7 năm sau người đàn ông khởi điện đòi trả hầm để xe, tòa án tuyên bố: “Không thể lấy lại 6,6 tỷ đồng”

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư 91 tuổi là người Việt thứ 4 nhận giải thưởng Cống hiến trọn đời châu Á: Từ cậu bé nghèo đến người thầy mẫu mực

Giáo sư 91 tuổi là người Việt thứ 4 nhận giải thưởng Cống hiến trọn đời châu Á: Từ cậu bé nghèo đến người thầy mẫu mực Nổi bật

Tài xế taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km dù trả lại tiền cho khách có thoát án?

Tài xế taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km dù trả lại tiền cho khách có thoát án? Nổi bật

Nấu ăn ở nhiệt độ cao có gây ung thư?

Nấu ăn ở nhiệt độ cao có gây ung thư?

17:35 , 13/09/2025
Khách cho xem hoá đơn chuyển khoản thành công 2,1 tỷ đồng, người bán ở Đồng Nai vẫn không nhận được tiền, còn mất thêm 500 triệu đồng

Khách cho xem hoá đơn chuyển khoản thành công 2,1 tỷ đồng, người bán ở Đồng Nai vẫn không nhận được tiền, còn mất thêm 500 triệu đồng

17:08 , 13/09/2025
4 con giáp sẽ đổi vận vào cuối năm, tiền vào như nước, Thần Tài chiếu cố chuẩn bị cho năm mới sung túc

4 con giáp sẽ đổi vận vào cuối năm, tiền vào như nước, Thần Tài chiếu cố chuẩn bị cho năm mới sung túc

16:36 , 13/09/2025
Loại cá được ví như "cá thần", chỉ xuất hiện 3 tháng trong năm: Giàu canxi, thịt mềm, ăn được cả xương

Loại cá được ví như "cá thần", chỉ xuất hiện 3 tháng trong năm: Giàu canxi, thịt mềm, ăn được cả xương

16:30 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên