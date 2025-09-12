Chi 593 tỷ đồng mua cả tòa chung cư, 7 năm sau người đàn ông khởi điện đòi trả hầm để xe, tòa án tuyên bố: “Không thể lấy lại 6,6 tỷ đồng”

Năm 2009, ông Ngụy, một doanh nhân đến từ tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), tìm đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam với mong muốn đầu tư bất động sản. Sau thời gian khảo sát, ông quyết định chi hơn 160 triệu NDT (khoảng 593 tỷ đồng), để mua lại một dự án nhà ở đang xây dựng.

Dự án có tổng diện tích 1.200 mét vuông, bao gồm khu căn hộ, các cửa hàng và hệ thống bãi đậu xe với 188 lô trên mặt đất và 56 lô dưới lòng đất. Theo thỏa thuận mua lại toàn bộ, ông Ngụy sẽ có quyền sở hữu toàn diện sau khi thanh toán đủ tiền. Ngoài ra, ông còn đóng thêm 16 triệu NDT (khoảng 59 tỷ đồng) phí giao dịch.

Đến tháng 6/2012, dự án chính thức được bàn giao. Chủ đầu tư, cũng là công ty bất động sản phát triển dự án, đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bất động sản cho toàn bộ khu chung cư và sang tên cho ông Ngụy. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, tranh chấp bắt đầu phát sinh.

Năm 2016, ông Ngụy bất ngờ gửi đơn kiện chủ đầu tư ra tòa. Lý do được ông đưa ra là phần bãi đậu xe ngầm trong khu dự án không thể cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu vì nằm trong diện công trình phòng không dân dụng. Đây là loại công trình ngầm được xây dựng riêng để phục vụ trú ẩn, bảo vệ con người và vật chất trong thời chiến, đồng thời đảm nhiệm các chức năng cứu hộ, y tế.

Theo ông Ngụy, điều này khiến cho điều khoản về 56 chỗ đậu xe dưới lòng đất trong hợp đồng ban đầu trở nên vô hiệu. Ông yêu cầu tòa án buộc chủ đầu tư phải nhận lại bãi đậu xe và hoàn trả cho ông hơn 1,8 triệu NDT (tương đương 6,6 tỷ đồng).

Đáp lại, phía công ty bất động sản khẳng định họ chưa từng giấu giếm thông tin. Theo giải thích, để nhanh chóng thu hồi vốn, công ty đã bán trọn gói toàn bộ khu căn hộ, cửa hàng và bãi đậu xe với mức giá ưu đãi thấp hơn thị trường. Họ cũng nhấn mạnh rằng luật pháp Trung Quốc không cấm việc mua bán các bãi đậu xe thuộc công trình phòng không dân dụng. Mặc dù không thể cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu riêng cho hạng mục này, nhưng quyền sử dụng và lợi ích của người mua vẫn được đảm bảo theo hợp đồng đã ký. Bởi vậy, ông Ngụy không thể đòi trả lại riêng phần bãi đậu xe và chỉ giữ lại khu căn hộ.

Trong quá trình tố tụng, ông Ngụy cho rằng ông chỉ phát hiện sự thật vào tháng 5/2014, tức sau khi đã nhận bàn giao dự án. Tuy nhiên, bằng chứng mà chủ đầu tư cung cấp cho tòa án lại cho thấy ông đã nắm rõ tình trạng pháp lý của bãi đậu xe ngay từ đầu. Đặc biệt, kết quả điều tra cũng chỉ ra rằng ông Ngụy đã cho một công ty ô tô thuê lại toàn bộ khu vực đậu xe dưới tầng hầm trong một thời gian dài. Điều này chứng minh ông vẫn có toàn quyền sử dụng và khai thác tài sản, trái ngược với lập luận rằng “không được toàn quyền sử dụng” như ông đưa ra trước tòa.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ và chứng cứ, tòa án nhận định thỏa thuận mua bán giữa ông Ngụy và chủ đầu tư được lập trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Ông Ngụy đã thanh toán đầy đủ, còn chủ đầu tư cũng đã bàn giao toàn bộ tài sản theo cam kết. Vì vậy, không có cơ sở nào để cho rằng chủ đầu tư vi phạm hợp đồng hay cố tình gian lận.

Phán quyết cuối cùng của tòa án khẳng định hợp đồng mua bán là hợp pháp và cần được pháp luật bảo vệ. Lý do ông Ngụy đưa ra không hợp lý, không đúng sự thật. Do đó, yêu cầu hoàn trả bãi đậu xe của ông bị bác bỏ và không thể lấy lại số tiền hơn 1,8 triệu NDT (tương đương 6,6 tỷ đồng) như mong muốn. Điều này đồng nghĩa với việc ông Ngụy tiếp tục là chủ sở hữu toàn bộ khu chung cư, bao gồm cả bãi đậu xe, theo đúng các điều khoản đã ký từ năm 2009.

