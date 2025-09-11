Người đàn ông phá 4 đoạn tường chịu lực để cải tạo căn hộ chung cư, hàng xóm lập tức báo công an: "Tôi phá ra để sửa chữa, sau đó sẽ xây lại mà thôi"

Phá tường để căn nhà sáng sủa hơn

Theo Baidu, tại khu chung cư cũ ở quận Trường Ninh (Thượng Hải), có 1 người đàn ông họ Mai. Căn hộ của ông là loại 1 phòng ngủ. Sinh sống nhiều năm, ông bắt đầu xem xét đến việc sửa sang lại để nhà cửa có diện mạo mới, tuổi già thêm thoải mái.

Nghĩ là làm, vì muốn căn nhà sáng sủa hơn, ông Mai quyết định thuê thợ đục phá bức tường ngăn giữa ban công và phòng phủ, tháo bỏ 1 đoạn tường phía dưới cửa sổ. Các công nhân làm theo chỉ dẫn, còn bản thân ông Mai lại nghĩ “chỉ thay đổi chút ít, chắc không ảnh hưởng gì lớn”.

Căn nhà trong quá trình sửa chữa

Nhưng thực tế, việc này đã âm thầm xâm phạm vào khu vực kết cấu chịu lực – phần “xương sống” đảm bảo sự an toàn của cả tòa nhà.

Một ngôi nhà vững chắc là nhờ vào hệ thống tường chịu lực, dầm và cột. Động vào những vị trí này chẳng khác nào khoan vào xương cốt khỏe mạnh của con người: nhẹ thì làm ngôi nhà ốm yếu (tường nứt, cửa biến dạng), nặng thì có thể gây nghiêng sàn, thậm chí sụp đổ cục bộ. Khi đó, hàng chục hộ dân sống phía trên và dưới cũng phải đối mặt với hiểm họa.

Sự việc bị phát giác

Sau khi hành vi phá dỡ tường xảy ra, một số cư dân trong khu nhà vì lo ngại an toàn đã phản ánh với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, đội quản lý trật tự đô thị đã nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường.

Ban đầu, ông Mai vẫn khá bình thản, chưa ý thức hết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng khi lực lượng chức năng tỏ ra thận trọng, mời đơn vị giám định chuyên môn đến kiểm tra. Kết quả giám định được đưa ra khiến ông vô cùng sửng sốt: báo cáo kết luận trong căn hộ có tới 4 vị trí kết cấu chịu lực đã bị hư hại, trong đó có 1 vị trí chính là bức tường vừa bị phá bỏ trong quá trình sửa chữa.

Để tự minh oan, ông Mai đã đưa ra một đoạn video quay từ đầu quá trình sửa nhà, chỉ vào báo cáo để giải thích:

“Ba chỗ này vốn đã hỏng từ trước, tuyệt đối không phải do tôi làm. Chỉ có chỗ thứ tư này là vì tường bị thấm nước lâu năm, đã mục nát. Tôi phá ra để sửa chỗ rò rỉ, sau đó sẽ xây lại mà thôi!”

Ảnh minh họa

Trong phiên họp điều trần sau đó, ông còn mời một số hàng xóm đến làm chứng rằng bức tường đó thực sự bị thấm nước nhiều năm. Song, sau khi rà soát kỹ và tham khảo ý kiến từ ban quản lý tòa nhà cũng như tổ dân phố, cơ quan chức năng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng thấm nước buộc phải tháo dỡ tường chịu lực.

Cơ quan chức năng kiên quyết nhấn mạnh: “Dù có tình trạng thấm nước hay tường bị yếu đi thì cũng không thể tự ý phá bỏ tường chịu lực. Việc sửa chữa phải được tiến hành bằng phương án an toàn, đúng quy định. Can thiệp vào tường chịu lực của ngôi nhà là quá rủi ro.”

Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng, ông Mai đã chủ động bỏ tiền thuê đơn vị chuyên nghiệp, tiến hành sửa chữa 4 vị trí bị hư hại, đồng thời mời cơ quan chức năng đến kiểm tra lại.

Quyết định xử phạt

Cuối cùng, lực lượng quản lý đô thị đã căn cứ “Quy định về quản lý nhà ở Thượng Hải” đưa ra quyết định xử phạt 50.000 NDT (khoảng 184 triệu đồng) đối với ông Mai.

Khi nghe mức phạt 50.000 NDT, ông Mai cho rằng quá cao và xin được giảm nhẹ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã mở “Bảng tiêu chuẩn xử phạt” để giải thích rõ: hành vi phá hoại kết cấu chịu lực là vi phạm nghiêm trọng, mức phạt khởi điểm đã là 50.000 NDT và tối đa có thể lên tới 100.000 NDT (gần 370 triệu đồng).

Trường hợp của ông Mai được xác định là phá dỡ tường, thuộc mức độ vi phạm cấp độ 2. Do ông đã nhanh chóng khắc phục, cơ quan chức năng quyết định áp dụng mức xử phạt thấp nhất trong khung.

Ngoài ra, ông Mai còn có nghĩa vụ trả tiền cho việc giám định. Hai lần thuê đơn vị giám định chuyên môn tổng hết 20.000 NDT (gần 74 triệu đồng).

Sau khi hoàn tất việc nộp phạt, ông Mai có dịp chia sẻ với quản lý tòa nhà: “Lần này tôi thật sự đã nếm đủ cay đắng, suýt chút nữa còn liên lụy đến cả tòa nhà và hàng xóm.”

Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, các hộ gia đình khi sửa chữa nhà cần lưu ý đến kết cấu của căn hộ, tường chịu lực tuyệt đối không được tự ý thay đổi. Nếu vi phạm, chủ hộ sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm trọng cùng các trách nhiệm pháp lý liên quan.