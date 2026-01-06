Nghiên cứu mới chỉ ra: Không phải đi bộ hay bơi lội, đây mới là môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm

Nghiên cứu này được thực hiện tại Đan Mạch trên 8.577 người tham gia, với độ tuổi trung bình khoảng 44. Kết quả cho thấy những người thường xuyên chơi quần vợt có xu hướng sống lâu và khỏe mạnh hơn rõ rệt so với nhóm ít hoặc không vận động.

Theo Women’s Health, mỗi hình thức tập luyện đều có giá trị riêng: chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân; tập tạ hỗ trợ duy trì khối cơ, sức mạnh xương và chuyển hóa. Tuy nhiên, khi so sánh trực tiếp, quần vợt lại nổi bật hơn về tác động đến tuổi thọ.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và do tim mạch dựa trên nhiều yếu tố như tần suất, thời lượng tập luyện, thói quen sinh hoạt (hút thuốc, ăn uống, sử dụng rượu bia), trình độ học vấn, thu nhập và tiền sử bệnh lý. Kết quả ước tính cho thấy người chơi quần vợt có thể sống thêm trung bình 9,7 năm so với người không tập thể dục. Trong khi đó, chạy bộ chỉ giúp tăng khoảng 3,2 năm tuổi thọ, còn tập gym hoặc nâng tạ mang lại mức tăng khoảng 1,5 năm.

Một nghiên cứu khác đăng trên British Journal of Sports Medicine, theo dõi hơn 80.000 người trong suốt 9 năm, cũng đưa ra kết luận tương đồng. Những người thường xuyên tham gia các môn thể thao dùng vợt như quần vợt, cầu lông, bóng quần hay bóng bàn có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 47% so với người không vận động.

So với các hình thức tập luyện khác, lợi ích vẫn kém hơn: bơi lội giúp giảm 28% nguy cơ tử vong, aerobic giảm 27%, còn đạp xe giảm khoảng 15%.

Các tác giả nghiên cứu tại Đan Mạch cho rằng yếu tố giao tiếp xã hội đóng vai trò quan trọng. Việc chơi thể thao cùng người khác tạo ra sự gắn kết, hỗ trợ tinh thần, cảm giác được chia sẻ và thuộc về cộng đồng – những yếu tố đã được chứng minh có tác động tích cực đến sức khỏe tương đương với vận động hay dinh dưỡng hợp lý.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lý giải hiệu quả của quần vợt đến từ đặc điểm vận động cường độ cao ngắt quãng (HIIT). Môn thể thao này bao gồm nhiều pha bứt tốc, đổi hướng nhanh trong thời gian ngắn, giúp cải thiện sức bền tim mạch, tăng độ nhạy insulin và nâng cao chức năng mạch máu – những yếu tố then chốt liên quan đến tuổi thọ.

Lưu ý để tập luyện hiệu quả và tránh chấn thương

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, quần vợt cũng là môn thể thao có nguy cơ chấn thương khá cao nếu người chơi thiếu kỹ thuật đúng và nền tảng kiến thức cần thiết. Đặc biệt với người mới bắt đầu hoặc những ai chơi theo kiểu tự do, không có huấn luyện bài bản, các vấn đề ở vai, cổ tay, khuỷu tay, lưng dưới hay đầu gối có thể xuất hiện thường xuyên hơn tưởng tượng.

Để duy trì khả năng chơi lâu dài và thực sự tận hưởng cảm giác trên sân, phòng ngừa chấn thương cần được xem là một phần không thể tách rời trong thói quen tập luyện.

1. Khởi động đầy đủ, đúng trọng tâm

Khởi động không chỉ nhằm làm ấm cơ thể mà còn giúp hệ vận động “vào guồng”. Trước khi chơi, nên dành tối thiểu 10 phút để xoay khớp, giãn cơ và làm nóng các vùng chịu tải nhiều như vai, khuỷu tay, cổ tay, hông và gối. Những động tác mô phỏng vung vợt (shadow swing) hoặc bật nhảy nhẹ giúp cơ thể thích nghi với nhịp di chuyển nhanh và đổi hướng liên tục của quần vợt.

2. Chọn vợt phù hợp thể lực và trình độ

Một cây vợt đắt tiền chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Người mới chơi nên ưu tiên vợt có trọng lượng vừa phải, dây không quá căng và mặt vợt đủ đàn hồi. Với người lực tay yếu hoặc thiên về lối đánh an toàn, vợt nhẹ, dễ kiểm soát sẽ giảm áp lực lên cổ tay và khuỷu tay. Việc dùng vợt phù hợp còn giúp hạn chế các chấn thương do đánh sai lực hoặc dùng sai nhóm cơ.

3. Sử dụng giày chuyên dụng

Quần vợt đòi hỏi nhiều chuyển động ngang – điều mà giày chạy bộ hay sneakers thông thường không đáp ứng được. Giày cần có đế bám sân tốt, hỗ trợ đổi hướng nhanh và giữ vững cổ chân, từ đó giảm nguy cơ trượt ngã, lật cổ chân hay tổn thương dây chằng. Việc tập luyện bằng giày không phù hợp là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bong gân và chấn thương đầu gối.

4. Kỹ thuật sai sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương

Giao bóng hoặc đánh bóng với tư thế không chuẩn, quá phụ thuộc vào lực tay thay vì xoay hông và thân người sẽ khiến vai, cổ tay chịu tải lệch. Những sai sót lặp lại trong thời gian dài dễ gây tổn thương mạn tính ở khớp và gân, rất khó hồi phục. Cảm giác mỏi cổ tay sau vài game hay ê lưng dưới sau mỗi set là dấu hiệu cần xem lại kỹ thuật và điều chỉnh sớm.

5. Biết dừng lại đúng lúc

Đau âm ỉ ở khuỷu tay, nhói vai hay tê các ngón tay không nên bị xem nhẹ. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần giảm cường độ chơi, nghỉ ngơi nhiều hơn hoặc tạm ngừng để theo dõi. Cố gắng chơi tiếp khi cơ thể đang quá tải chỉ khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

6. Bổ sung bài tập tăng sức bền và thăng bằng

Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp toàn thân. Một core khỏe giúp vung vợt ổn định, đầu gối dẻo dai giúp bám sân tốt và phản xạ nhanh. Các bài tập ngoài sân như plank, kháng lực cho vai, kéo dây, nhảy bước ngang hay gập hông sẽ giúp xây dựng nền tảng thể lực vững chắc, từ đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương khi thi đấu.

