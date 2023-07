Nghiên cứu: Nhìn 2 bộ phận trên cơ thể, dự đoán nguy cơ tử vong sớm và tuổi thọ dễ dàng

Nhìn võng mạc (mắt) dự đoán tuổi thọ

Theo nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu về Mắt, Úc thực hiện và được công bố trên tạp chí British Journal of Ophthalmology của Anh cho thấy quan sát đôi mắt có thể giúp chúng ta biết thêm vài điều về tuổi thọ. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện mối liên hệ giữa tuổi sinh học võng mạc của một người và nguy cơ tử vong của họ.

Có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng các vi mạch ở trong võng mạc có thể giúp đánh giá các nguy cơ về sức khỏe của hệ tuần hoàn và não bộ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành quét võng mạc của 46.969 người trưởng thành từ 40 đến 69 tuổi trong vòng khoảng 11 năm, dữ liệu được ghi lại tại Biobank (cơ sở dữ liệu y sinh học và tài nguyên nghiên cứu, chứa thông tin chuyên sâu về di truyền và sức khỏe của nửa triệu người dân Anh).

Nhóm nghiên cứu so sánh tuổi sinh học của mỗi võng mạc với tuổi thọ của người đó. Kết quả cho thấy khoảng cách tuổi võng mạc lớn có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn từ 49 - 67% do bất kỳ nguyên nhân nào, ngoại trừ bệnh tim mạch hoặc ung thư.

Khoảng cách tuổi võng mạc cứ tăng thêm 1 năm, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào đó tăng lên 2% và nguy cơ tử vong do một vấn đề cụ thể (ngoài ung thư và bệnh tim mạch) tăng 3%.

51% người tham gia thuộc nhóm “già nhanh” (người có tuổi võng mạc già hơn tuổi thật) với khoảng cách tuổi võng mạc là hơn 3 năm; 28% người tham gia có khoảng cách võng mạc là 5 năm và 4,5% người tham gia có khoảng cách tuổi võng mạc là 10 năm.

Các tác giả nghiên cứu kết luận phát hiện này chỉ ra khoảng cách tuổi võng mạc có thể là dấu hiệu sinh học tiềm ẩn của sự lão hóa, có liên quan mật thiết đến nguy cơ tử vong. Hình ảnh võng mạc có khả năng như một công cụ sàng lọc để phân tầng nguy cơ và đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp.

Nhìn đôi chân dự đoán tuổi thọ

Có 3 nghiên cứu đã chỉ ra rằng sức mạnh của đôi chân cũng có thể giúp dự đoán nguy cơ tử vong sớm và tuổi thọ. Cụ thể, sức mạnh của đôi chân được đánh giá thông qua 3 tiêu chí, bao gồm:

Số bước có thể đi bộ mỗi ngày

Đi bộ rất tốt cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn, thậm chí có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu cho thấy cứ mỗi 2.000 bước khi đi bộ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm sẽ giảm 10%.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA International Medicine, được thực hiện với sự tham gia của 16.700 phụ nữ ở độ tuổi trung bình là 72. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đo lại số bước đi bộ của người tham gia. Kết quả, trong thời gian theo dõi 4,3 năm, những người phụ nữ đi trung bình 4.400 bước/ngày đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong so với những phụ nữ không hoạt động thể chất nhiều và chỉ đi được khoảng 2.700 bước mỗi ngày.

Tốc độ đi bộ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine và JAMA Neurology đã chỉ ra rằng đi bộ với tốc độ nhanh trong khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, mất trí nhớ và tử vong.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của 78.500 người có độ tuổi trung bình là 61. Những người tham gia nghiên cứu được phát một thiết bị theo dõi hoạt động thể chất. Sau khi thu thập dữ liệu này, các nhà nghiên cứu tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của người tham gia, bao gồm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, mất trí nhớ hoặc tử vong trong khoảng 6 - 8 năm tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tham gia nghiên cứu có tốc độ đi bộ nhanh (trung bình từ 80 - 100 bước mỗi phút) trong vòng 30 phút có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người đã đi bộ cùng khoảng thời gian 30 phút nhưng với tốc độ chậm hơn.

Theo đó, những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong thấp hơn 35%, nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư thấp hơn 25% và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 30% so với những người có tốc độ đi bộ chậm hơn.

Một trong các tác giả của nghiên cứu, chuyên gia Matthew Ahmadi tại Đại học Sydney, Úc cho biết: “Bạn không nhất thiết phải thực hiện đi bộ nhanh liên tục trong 30 phút. Ngay cả khi bạn đi bộ nhanh trong khoảng thời gian ngắn, vào các thời điểm khác nhau trong ngày, nó cũng đem lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể”.

Điều quan trọng là mọi người nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh hơn một chút so với tốc độ đi bộ bình thường.

Giữ thăng bằng và đứng bằng 1 chân trong 10 giây



Một nghiên cứu do nhóm các nhà nghiên cứu tại Phòng khám Y học thể thao CLINMEX ở Brazil thực hiện, được công bố trên tạp chí The British Jornal of Sports Medicine chỉ ra rằng những người không thể đứng bằng một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong cao gần gấp đôi so với những người có thể thực hiện động tác này.

Nghiên cứu được tiến hành kéo dài 11 năm (2009 - 2020) trên 1702 người có độ tuổi từ 50 - 75 ở Brazil và 68% là nam giới. Những người tham gia đã thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe khác nhau, bao gồm cả việc đứng cân bằng trên một chân trong 10 giây.

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, 1/5 số người tham gia nghiên cứu không vượt qua bài kiểm tra đứng thăng bằng trên một chân. Tỷ lệ những người không thể đứng thăng bằng trên một chân tăng dần theo độ tuổi. Khoảng 54% những người từ 71 - 75 tuổi không thể đứng thăng bằng trên một chân.

Tỷ lệ tử vong ở những người không vượt qua bài kiểm tra cao hơn đáng kể. Nhóm này cũng có tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu và tiểu đường cao hơn. Những người không thể đứng thăng bằng trên một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 84% trong vòng 10 năm tới.

Nguồn: Eat this not that