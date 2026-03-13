Nghiên cứu sinh tiến sĩ 23 tuổi đã trải qua 10 đợt hóa trị vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối: Những dấu hiệu cơ thể không nên xem nhẹ

Trương Duệ sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2020, anh đạt hơn 650 điểm trong kỳ thi đại học và trúng tuyển vào Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) - một trong những trường đại học danh tiếng của nước này.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2024, anh tiếp tục được giữ lại trường để học chương trình tiến sĩ liên thông kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, Trương Duệ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đầy bụng, khó nuốt khi ăn và đau lưng. Khi đi khám, kết quả khiến anh choáng váng: ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Hiện nay, Trương Duệ đã trải qua hơn 10 đợt hóa trị, cơ thể sụt cân nhanh chóng. May mắn là sau hơn nửa năm điều trị, tình trạng bệnh tạm thời được kiểm soát và ổn định.

Vì sao người trẻ vẫn có thể mắc ung thư dạ dày?

Trương Duệ thừa nhận rằng từ khi vào đại học, lối sống của anh khá thất thường. Việc học tập bận rộn khiến anh thường ăn uống không đúng giờ, có khi bỏ bữa, có khi ăn quá no. Nhiều lần lỡ giờ ăn ở căng tin, anh phải mua đồ ăn bên ngoài hoặc đồ ăn nhanh.

Bên cạnh đó, áp lực học tập và căng thẳng tâm lý kéo dài cũng có thể là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tật.

Ngoài yếu tố lối sống, tiền sử gia đình cũng có thể đóng vai trò nhất định. Bà ngoại của Trương Duệ từng mắc ung thư tuyến giáp, còn mẹ anh có tiền sử bệnh đường tiêu hóa kéo dài, dù chưa được chẩn đoán ung thư.

Theo Lưu Thiên Thư, Trưởng khoa Ung bướu nội khoa tại Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc), nguyên nhân gây ung thư dạ dày khá phức tạp và đến nay chưa xác định được một yếu tố duy nhất gây bệnh.

Nhiều người biết đến vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Tuy nhiên, nhiễm HP không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc ung thư dạ dày. Dù vậy, khi phát hiện nhiễm vi khuẩn này, bệnh nhân nên điều trị kháng sinh để diệt trừ sớm.

Ngoài ra, những thói quen sau cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương dạ dày lâu dài gồm ăn uống thất thường; ăn nhiều thực phẩm mặn, muối chua, đồ hun khói; hút thuốc và uống rượu thường xuyên; phụ thuộc vào đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn giao tận nơi; thức khuya kéo dài.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư nếu đồng thời duy trì các thói quen này sẽ có nguy cơ cao hơn nhiều.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

Một trong những lý do khiến nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh muộn là triệu chứng giai đoạn đầu rất mơ hồ.

Nhiều người khi thấy ợ chua, đầy bụng hoặc đau âm ỉ vùng thượng vị thường nghĩ đó chỉ là viêm dạ dày và tự mua thuốc uống. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng như đi ngoài phân đen, sụt cân nhanh, nôn kéo dài, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn trung hoặc muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu sau kéo dài trên 2 tuần:

- Đau âm ỉ vùng thượng vị.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu.

- Khó nuốt khi ăn.

- Thiếu máu, mệt mỏi kéo dài.

Những người có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày

Những người từ 45 tuổi trở lên và có một trong các yếu tố sau được xem là nhóm nguy cơ cao:

- Sống lâu dài tại khu vực có tỷ lệ ung thư dạ dày cao.

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

- Mắc các bệnh dạ dày tiền ung thư như viêm dạ dày teo mạn tính, loét dạ dày, polyp dạ dày, dạ dày còn lại sau phẫu thuật, viêm dạ dày phì đại, thiếu máu ác tính, có người thân trực hệ mắc ung thư dạ dày, duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh.

Ung thư dạ dày thường phát triển qua 5 giai đoạn

Ung thư dạ dày không xuất hiện đột ngột mà thường trải qua một quá trình kéo dài:

- Viêm dạ dày nông mạn tính: Đây là giai đoạn niêm mạc dạ dày bắt đầu viêm nhẹ. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy khó chịu hoặc đầy bụng sau khi ăn.

- Viêm dạ dày teo mạn tính: Niêm mạc dạ dày trở nên mỏng và yếu hơn, khả năng tiêu hóa giảm. Người bệnh thường chán ăn hoặc nhanh no.

- Dị sản ruột: Các tế bào niêm mạc dạ dày bắt đầu biến đổi thành dạng giống tế bào ruột – dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

- Loạn sản biểu mô: Các tế bào biến đổi bắt đầu phát triển bất thường và nguy cơ chuyển thành ung thư tăng cao.

- Ung thư dạ dày xâm lấn: Tế bào ung thư phá vỡ cấu trúc niêm mạc và lan sang các mô xung quanh. Lúc này bệnh thường gây các triệu chứng rõ ràng như đau bụng, sụt cân, thiếu máu và chán ăn nghiêm trọng.

Làm gì để bảo vệ dạ dày?

Các chuyên gia khuyến cáo cần chú ý ba yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe dạ dày.

Trước hết là thay đổi thói quen ăn uống. Nên tăng cường rau quả tươi, hạn chế thực phẩm muối mặn, đồ hun khói và đồ chiên rán. Lượng muối mỗi ngày nên dưới 5 gram. Ngoài ra, cần giảm tiêu thụ thịt đỏ chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và ưu tiên các nguồn protein lành mạnh như cá hoặc tôm.

Thứ hai là duy trì lối sống lành mạnh. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn và giữ tâm lý ổn định. Việc ăn riêng từng suất ăn trong gia đình cũng được khuyến khích để giảm nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

Cuối cùng là khám sức khỏe và tầm soát định kỳ. Các bác sĩ khuyến nghị người từ 40 tuổi trở lên nên đưa nội soi dạ dày vào danh mục khám sức khỏe thường xuyên. Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, nên nội soi khoảng 3 năm một lần.

Ung thư dạ dày thường phát triển trong thời gian dài. Vì vậy, nếu phát hiện các tổn thương tiền ung thư, người bệnh không nên quá hoảng sợ, nhưng cần theo dõi và điều trị sớm để ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Nguồn và ảnh: Sohu