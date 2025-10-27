Ngô Thanh Vân bất ngờ tái xuất tại sự kiện sau khi sinh con đầu lòng: Sắc vóc trông thế nào?

Chiều 25/10 vừa qua, Ngô Thanh Vân cùng ông xã Huy Trần xuất hiện tại triển lãm nghệ thuật “Mối Lương Duyên – Vũ Cẩm Nhung & Tenamyd Cosmetic ba thập kỷ” diễn ra tại An Fine Art Gallery (Đồng Khởi, TP.HCM). Cặp đôi chọn trang phục đơn giản, hài hòa với không gian triển lãm, đến chúc mừng người chị thân thiết – cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đến chúc mừng cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung.

Đây là lần đầu tiên sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân tái xuất tại một sự kiện văn hóa – nghệ thuật. Nữ diễn viên diện sơ mi trắng phối quần tây, trang điểm nhẹ, tóc búi cao, toát lên vẻ thanh lịch và tự nhiên. Huy Trần chọn trang phục tối giản, lịch lãm. Cả hai xuất hiện vô cùng rạng rỡ, dành thời gian thưởng lãm, chia sẻ niềm vui với Vũ Cẩm Nhung trong ngày đặc biệt.

Triển lãm “Mối Lương Duyên” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Vũ Cẩm Nhung và thương hiệu Tenamyd Cosmetic – nơi cô từng gắn bó từ khi rời sàn diễn thời trang để chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp. Sự kiện được chia thành hai chủ đề “Điểm chạm Khao khát” và “Hành trình Dấn thân”, tái hiện hành trình ba thập kỷ của người phụ nữ dám rẽ hướng, dám theo đuổi khát vọng làm đẹp cho phụ nữ Việt.

Các không gian trưng bày tại triển lãm gồm ảnh tư liệu, video, và những dòng sản phẩm gắn liền với từng giai đoạn phát triển của Tenamyd. Qua đó, khán giả có thể thấy rõ dấu ấn cá nhân của Vũ Cẩm Nhung – từ hình ảnh siêu mẫu hàng đầu thập niên 1990 đến vai trò doanh nhân, nhà quản lý và người truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ hiện đại.

Vũ Cẩm Nhung – từ hình ảnh siêu mẫu hàng đầu thập niên 1990 đến vai trò doanh nhân, nhà quản lý và người truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ hiện đại

Sinh thập niên 1970, Vũ Cẩm Nhung được xem là một trong những siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam thời kỳ mở cửa. Cô từng đoạt giải cao tại cuộc thi người mẫu châu Á và là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn lớn những năm 1990. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô quyết định rời ánh đèn catwalk để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm cho Tenamyd Cosmetic.

Theo chia sẻ của Vũ Cẩm Nhung, “dấn thân” không chỉ là thay đổi nghề nghiệp, mà còn là hành trình học hỏi, kiên trì và giữ niềm tin vào giá trị mình theo đuổi. Triển lãm lần này vì vậy không chỉ mang tính hồi tưởng, mà còn là lời tri ân dành cho những cộng sự, đối tác và người tiêu dùng đã cùng đồng hành suốt ba thập kỷ qua.

Sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân – Huy Trần tại sự kiện cũng là lời chúc mừng dành cho hành trình “ba mươi năm một mối duyên đẹp” của Vũ Cẩm Nhung. Cả hai có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay, thường xuyên gặp gỡ trong các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Trước đó, khi Ngô Thanh Vân tổ chức đấu giá tranh gây quỹ mổ tim cho trẻ em, Vũ Cẩm Nhung cũng tham gia và đấu giá thành công một tác phẩm.

Sau khi kết hôn cùng doanh nhân trẻ Huy Trần vào năm 2022, Ngô Thanh Vân hướng tới cuộc sống cân bằng, dành thời gian cho gia đình, chọn lọc các dự án nghệ thuật và hoạt động mang giá trị nhân văn. Sự góp mặt của cô tại triển lãm “Mối Lương Duyên” được xem như sự tái xuất nhẹ nhàng, đánh dấu tinh thần ủng hộ và gắn bó giữa hai thế hệ phụ nữ bản lĩnh – cùng dấn thân và theo đuổi cái đẹp bền vững.

Triển lãm “Mối Lương Duyên – Vũ Cẩm Nhung & Tenamyd Cosmetic ba thập kỷ” ngoài ra còn đón nhiều khách mời nổi tiếng khác như Hoa hậu Giáng My, cựu siêu mẫu Dương Yến Ngọc, MC Thanh Mai, Vũ Khắc Tiệp, Nam Trung, doanh nhân Lệ Thu, doanh nhân Dương Quốc Nam, NTK Văn Thành Công, NTK Võ Việt Chung…