Ngoài cắt giảm đường, đây là bí quyết giúp mẹ 4 con Jennifer Phạm trẻ trung, ngắm vóc dáng càng khiến chị em phát sốt

Ngoài đường, Hoa hậu Jennifer Phạm còn cắt giảm thêm thứ khác để trẻ trung

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt khi trải qua 4 lần sinh nở. Thế nhưng, cô vẫn có dáng nuột eo thon khiến thiếu nữ cũng phải hờn. Chia sẻ về bí quyết trẻ trung, giữ dáng nuột nà của mình, người đẹp từng tiết lộ cô cắt giảm đường trong chế độ ăn để làn da tăng sinh collagen. Ngoài đường, Jennifer Phạm còn cắt giảm một thứ khác để trẻ trung dù đã trải qua 4 lần sinh nở, hiện ngấp nghé tuổi 40. Đó chính là cắt giảm tinh bột!

Ngoài cắt giảm đường, Hoa hậu Jennifer Phạm còn cắt giảm tinh bột để giữ dáng, trẻ trung. (Ảnh: Internet)

Theo BS Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), cắt giảm tinh bột có thể giúp chị em giữ dáng, duy trì nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật vì nhiều lý do. Cụ thể, cắt giảm đường đem lại những lợi ích như sau:

- Kiểm soát lượng đường huyết: Tinh bột phân giải thành glucose, làm tăng lượng đường trong máu. Giảm tinh bột giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường và béo phì.

- Giảm cân: Tinh bột có thể chứa nhiều calo. Khi giảm lượng tinh bột tiêu thụ, cơ thể có thể chuyển từ đốt cháy carbohydrate sang đốt cháy chất béo, giúp giảm cân.

- Giảm viêm: Một số loại tinh bột có thể gây viêm nếu tiêu thụ quá nhiều, có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe lâu dài. Giảm tiêu thụ có thể giảm viêm và cải thiện sức khỏe tổng thể, tốt cho vóc dáng, làn da.

- Cải thiện sức khỏe da: Đường và carbohydrate cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của da, gây mụn trứng cá, làm lão hóa da nhanh chóng. Đó là lý do cắt giảm tinh bột có thể giúp cải thiện tình trạng da.

Nhan sắc Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi trải qua 4 lần sinh nở. (Ảnh: Internet)

- No lâu: Protein và chất béo thường giữ cảm giác no lâu hơn so với tinh bột, việc giảm tinh bột và tăng tiêu thụ chất dinh dưỡng khác có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, giúp giữ dáng hiệu quả hơn.

Cắt giảm tinh bột để giữ dáng hay phòng chống lão hóa không được quên điều quan trọng!

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng), cứ 1g tinh bột sẽ giữ lại 2,4-3g nước. Do đó, nếu bạn giảm lượng tinh bột thì đồng nghĩa với việc giảm luôn lượng nước mà chúng giữ, dẫn đến cân nặng của bạn giảm đi tức thì. Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ thậm chí còn chỉ rõ mối quan hệ giữa giảm cân với việc cắt giảm tinh bột qua nghiên cứu lâm sàng.

Đó là lý do chị em giảm cân nhanh khi giảm ăn tinh bột. Đây là giải pháp phòng tránh lão hóa, giữ dáng rất tốt.

Tuy nhiên, chuyên gia không khuyến cáo chị em nên cắt bỏ tinh bột hoàn toàn ra khỏi chế độ ăn để có vóc dáng đẹp. Việc quá khắt khe ăn kiêng tinh bột có thể gây phản tác dụng.

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của showbiz Việt khi trải qua 4 lần sinh nở, cô vẫn có dáng nuột eo thon đến thiếu nữ cũng phải hờn. (Ảnh: Internet)

HLV Phạm Hoàng Vũ khuyên, chị em đừng vội vui quá sớm vì thực chất cơ thể chỉ đang giảm nước mà thôi. Tức là, nếu bạn béo thì vẫn cứ béo, lượng mỡ trên cơ thể chưa thể giảm ngay được.

"Bạn cắt giảm lượng tinh bột nên chỉ đơn thuần là không giữ được nhiều nước trong cơ thể như trước đây. Và đó là nguyên nhân bạn giảm cân nhanh sau một vài tuần áp dụng các chế độ ăn kiêng này" , vị huấn luyện viên nhấn mạnh.

HLV Phạm Hoàng Vũ khuyên, chị em có thể lựa chọn chế độ ăn uống mình thích, cảm thấy tốt nhưng tuyệt đối đừng để bị đánh lừa bởi những chiêu trò giảm cân cấp tốc. Trong thực tế, vị huấn luyện viên này đã gặp nhiều trường hợp giảm cân tức thì, được vài hôm đã tăng trở lại, sau đó chán nản quay về với cơ thể "ốm yếu" của mình.

Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi gần 40 sau khi trải qua 4 lần sinh nở. (Ảnh: Internet)

Về lâu dài, chuyên gia khuyên, chị em nên đầu tư khoa học vào bản thân bằng cách kết hợp ăn uống khoa học và tập luyện điều độ.

Tốt nhất, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh. Ăn uống đầy đủ, cân đối các nhóm chất: chất đường bột, đạm, béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất... Không có thực phẩm nào xấu đến nỗi cắt bỏ hoàn toàn. Chỉ có lựa chọn nào tốt hơn, phù hợp hơn cho cơ thể bạn ở từng thời điểm.

Ngoài ra nên gắn mình vào một bộ môn tập luyện tùy thích như tập gym, chơi thể thao... Nhờ tập luyện, cơ thể của bạn sẽ luôn săn chắc, khỏe mạnh, tăng cường sức mạnh và xây dựng cơ bắp...