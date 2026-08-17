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Ngoài ứng dụng ngân hàng, có thể kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng bằng cách nào?

| | Smart Money

Bạn đọc Đà Nguyễn (Quảng Ninh) hỏi: “Tôi muốn kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng nhưng hiện không sử dụng được ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Xin hỏi, ngoài Mobile Banking còn cách nào để tra cứu hạn mức thẻ?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Có. Mobile Banking là một trong những cách thuận tiện để kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng, nhưng không phải là cách duy nhất. Tùy ngân hàng phát hành thẻ, khách hàng có thể tra cứu thông tin qua một số kênh khác.

Gọi tổng đài của ngân hàng

Đây là cách khá thuận tiện nếu bạn không thể truy cập Mobile Banking. Bạn có thể gọi đến số hotline chính thức của ngân hàng phát hành thẻ và đề nghị kiểm tra hạn mức.

Để bảo đảm an toàn thông tin, ngân hàng sẽ thực hiện các bước xác minh danh tính trước khi cung cấp thông tin về thẻ. Khách hàng nên tìm số hotline trên website, ứng dụng chính thức hoặc mặt sau của thẻ, tránh gọi vào số điện thoại được gửi qua những nguồn không rõ ràng.

Kiểm tra qua Internet Banking

Nếu ngân hàng có cung cấp dịch vụ này, bạn có thể đăng nhập Internet Banking trên website chính thức, vào phần quản lý thẻ và chọn thẻ tín dụng cần kiểm tra. Tại đây, khách hàng thường có thể xem các thông tin liên quan như hạn mức tín dụng, hạn mức còn có thể sử dụng và dư nợ thẻ.

Khi sử dụng cách này, cần kiểm tra đúng địa chỉ website của ngân hàng, không đăng nhập tài khoản từ đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội.

Đến trực tiếp ngân hàng

Nếu không thuận tiện sử dụng các kênh trực tuyến, bạn có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng phát hành thẻ và mang theo giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ.

Một số ngân hàng còn cho phép khách hàng tra cứu thông tin thẻ qua SMS Banking hoặc ATM. Tuy nhiên, tính năng và cách thực hiện tại mỗi ngân hàng có thể khác nhau, vì vậy bạn nên kiểm tra hướng dẫn của chính ngân hàng phát hành thẻ trước khi sử dụng.

Phân biệt “hạn mức tín dụng” và “hạn mức khả dụng”

Khi kiểm tra thẻ, có hai con số người dùng dễ nhầm lẫn.

Hạn mức tín dụng là mức tín dụng tối đa ngân hàng cấp cho thẻ. Trong khi đó, hạn mức khả dụng là số tiền trong hạn mức mà bạn còn có thể sử dụng tại thời điểm kiểm tra, sau khi tính đến các khoản đã chi tiêu và các giao dịch liên quan.

Ví dụ, thẻ của bạn được cấp hạn mức 50 triệu đồng và đã sử dụng 15 triệu đồng thì số tiền còn có thể tiếp tục sử dụng về cơ bản sẽ thấp hơn hạn mức 50 triệu đồng ban đầu, tùy trạng thái các giao dịch và khoản thanh toán của thẻ.

Vì vậy, nếu muốn biết mình còn có thể chi tiêu bao nhiêu bằng thẻ, bạn nên kiểm tra hạn mức khả dụng, thay vì chỉ nhìn vào hạn mức tín dụng được ngân hàng cấp.

Tóm lại, ngoài Mobile Banking, bạn có thể liên hệ hotline, sử dụng Internet Banking hoặc đến trực tiếp ngân hàng để kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng. Một số ngân hàng còn hỗ trợ qua ATM, SMS Banking hoặc các kênh khác. Khi tra cứu, hãy sử dụng kênh chính thức của ngân hàng và không cung cấp mật khẩu, mã PIN, OTP cho người khác.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

Từ Khóa:
tài khoản

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