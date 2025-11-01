Ngọc Sơn mê mẩn nữ ca sĩ sinh năm 2004: "Em đẹp như thiên thần"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nhật Kim Anh trong vai trò giám khảo.



Thái Châu

Danh ca Thái Châu chia sẻ: "Đây là năm thứ 9 tôi đồng hành cùng chương trình. Với chủ đề Đời nghệ sĩ, tôi sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn thí sinh những câu chuyện thật trong cuộc đời ca hát, những thăng trầm mà chỉ người trong nghề mới thấu hiểu.

Ở mùa này, tôi có dịp gặp lại ca sĩ Ngọc Sơn, người đồng nghiệp, người đàn em mà tôi dành nhiều tình cảm quý mến.

Tôi đã theo dõi và ủng hộ Ngọc Sơn từ lâu. Ngày đó, Sơn vừa hát, vừa nhảy rất hay, rất điệu nghệ. Sau này, Sơn lại bộc lộ thêm tài sáng tác, những tác phẩm, tiếng hát của cậu ấy đã được khán giả trong và ngoài nước yêu mến.

Điều khiến tôi luôn trân trọng Ngọc Sơn không chỉ là tài năng mà còn là tinh thần sống tích cực và sự tận tụy với nghề.

Quỳnh Cầm

Mỗi lần gặp lại, hai anh em tay bắt mặt mừng, cùng nhắc lại những kỷ niệm đứng chung sân khấu. Ngọc Sơn lúc nào cũng khỏe mạnh, yêu đời, và đặc biệt là rất yêu nghề. Đó là phẩm chất đáng quý của một người nghệ sĩ thực thụ. Mỗi lần thấy Sơn khỏe mạnh, tôi cảm thấy rất vui".

Về phía mình, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình. Mỗi tiết mục khiến tôi xúc động, có khi không kìm được nước mắt. Tôi mong muốn giúp các bạn tỏa sáng hết mình trên sân khấu".

Nhật Kim Anh chia sẻ: "Yếu tố diễn xuất là chìa khóa cảm xúc. Khi hát, người nghệ sĩ phải sống trong bài hát, cảm được nhân vật và truyền tải cảm xúc bằng cả trái tim".

Gây ấn tượng tại chương trình là thí sinh Quỳnh Cầm với tiết mục Đêm huyền diệu. Nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất của chương trình, sinh năm 2004, gây ấn tượng mạnh mẽ khi cất giọng hát ngọt ngào, trong trẻo.

Ngọc Sơn

Thái Châu nói: "Tôi đánh giá cao phần thể hiện của em, tiết mục không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn cho thấy tiềm năng nghệ thuật nổi bật của thí sinh trẻ tuổi như em.

Bài hát của em rất ấn tượng ở phần hòa âm mới mẻ, cách hát trong sáng nội lực. Em hát rõ từng chữ, từng lời, biểu cảm tốt, truyền tải được cảm xúc thật của bài hát. Theo tôi, chính sự tự tin và khả năng nhập vai tự nhiên đã giúp em tỏa sáng, ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay trong đêm thi đầu tiên.

Ngọc Sơn thì thốt lên trước nữ ca sĩ sinh năm 2004: "Em đẹp như thiên thần, anh đã bị em hút hồn. Em hát hay và tỏa sáng trên sân khấu".

Nhật Kim Anh thì nói: "Tôi ấn tượng với bản lĩnh sân khấu của Quỳnh Cầm. Chỉ qua một đoạn kịch ngắn, em đã thể hiện được khả năng diễn xuất rất tự nhiên và thoải mái. Khi bước vào phần hát, em làm chủ sân khấu một cách tự tin và trọn vẹn.

Tôi để ý thấy em bị tuột dây giày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục biểu diễn như không có gì xảy ra, đó chính là bản lĩnh sân khấu đáng quý của một nghệ sĩ".