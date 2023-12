Ngồi ăn lẩu, 3 người đàn ông tử vong: Chuyên gia vạch trần "kẻ giết người thầm lặng" có mặt trên bàn

Tờ The Paper đưa tin, tối 22/12, một sự cố đã xảy ra tại nhà hàng ở thị trấn An Dương, huyện Bạch Bích, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 6 người đàn ông đang ăn lẩu trên bếp than thì bất tỉnh. 3 người đã tử vong tại bệnh viên, 3 người còn lại may mắn được cứu sống.

Vào ngày 24/12, ông Vương, một người dân địa phương nói với tờ Jimu News rằng thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 23h ngày 22/12. Ông Vương cho biết, chủ quán ăn nơi xảy ra vụ việc là người dân trong làng. Sau khi chính quyền nhận được tin tức, quán ăn đã bị công an đóng cửa. Các phóng viên của Jimu News đã gọi điện đến nhà hàng nơi xảy ra vụ việc nhiều lần nhưng không có ai bắt máy.

Cũng trong ngày 24, đại diện cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân xảy ra sự vụ rất có thể là do nhiễm độc khí carbon monoxide. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Ngộ độc khí carbon monoxide là gì?

Theo các chuyên gia về y học, Carbon monoxide (CO) là một khí không màu, không mùi, không vị. Vì những đặc điểm nà, CO còn được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Quá nhiều carbon monoxide trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Carbon monoxide được tạo ra khi các nguồn nhiên liệu như xăng, hơi đốt, dầu hay gỗ không cháy hết trong các thiết bị dùng chúng làm nhiên liệu như xe máy, ô tô, lò sưởi, bếp lò, máy phát điện…

Ngộ độc CO đặc biệt nguy hiểm cho những người đang ngủ hay say rượu.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Thông thường số lượng khí carbon monoxide được sản xuất bởi các nguồn không đáng quan tâm. Nhưng nếu thiết bị hoạt động trong không lưu không tốt hoặc nếu đang sử dụng trong một không gian đóng hoặc đóng một phần, chẳng hạn như sử dụng trong nhà một lò than hoặc chạy xe của trong một nhà để xe đóng cửa, những khí carbon monoxide có thể xây dựng đến mức nguy hiểm.



Các chuyên gia khuyến cáo, việc đốt than sưởi ấm hoặc nấu ăn đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ, những người hệ hô hấp yếu, sức đề kháng kém. Do đó, mọi người không nên đốt than củi trong phòng kín. Hầu hết trường hợp ngạt khí đo CO có nguy cơ tử vong cao vì không được cấp cứu kịp thời.

Khi nghi ngờ nạn nhân có tiếp xúc với khí CO như lò sưởi, bếp than, người nhà cần làm thông thoáng không khí trước khi đi vào vùng nhiễm độc. Mang mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang ẩm, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm, đề phòng khả năng nổ của không khí giàu CO.

Trường hợp thường xuyên phải dùng bếp than để đun nấu, nên đặt bếp ở nơi thông thoáng. Không đặt lò than trong phòng ngủ, nơi kín gió; không đốt qua đêm. Gia đình có thể dùng đèn sưởi, điều hòa hai chiều để tăng nhiệt độ trong phòng nhưng tránh có gió lùa.

