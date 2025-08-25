Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

Với diện tích xây dựng 100m² (diện tích sử dụng 89m²), họ mạnh dạn chi 600.000 NDT (gần 2,1 tỷ đồng) để tái sinh không gian sống — biến nó thành một "khu vườn trong nhà" mang hơi thở nước Pháp.

Từ căn hộ cũ nát đến không gian mang phong cách Paris

Ngôi nhà ban đầu dài, tối và nhiều nhược điểm, đặc biệt là khu bếp và bàn ăn kéo lê qua hành lang dài. Nhà thiết kế Lý Bạch đã khéo léo dựng thêm tường mới, tối ưu hóa công năng, đồng thời tăng khả năng lưu trữ. Không gian được phủ tông trắng sữa thanh lịch, kết hợp các chi tiết retro và vòm cong, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thơ mộng.

Từ lối vào, hành lang hẹp nay trở thành không gian đệm sang trọng với tủ giày, phòng chứa đồ và những mảng tường mosaic nghệ thuật. Một góc nhỏ thôi nhưng đủ định hình khí chất ngôi nhà: tinh tế và có trật tự.

Phòng khách & phòng ăn: Ấm cúng như một quán cà phê nhỏ

Phòng khách vẫn giữ công thức sofa + TV nhưng được sắp xếp lại, thêm ghế đơn và xe đẩy nhỏ tạo bố cục trò chuyện gần gũi. Ghế sofa xanh đậm, thảm mềm và cây xanh điểm xuyết gợi lên bầu không khí nghỉ dưỡng giữa lòng phố lớn.

Khu ăn uống được nhấn bằng hốc tường hình vòm — vừa tạo không gian lưu trữ, vừa gợi cảm giác châu Âu cổ điển. Bộ bàn ghế gỗ kết hợp mây tre đan khiến bữa cơm gia đình trở nên mộc mạc nhưng đầy chất sống.

Căn bếp 15m²: Trái tim của ngôi nhà

Nhà thiết kế đã biến căn bếp vốn bất tiện thành trung tâm gắn kết nhờ đảo bếp tích hợp. Từ chuẩn bị, rửa, nấu, dọn đều xoay quanh một vòng tròn nhỏ gọn, tiết kiệm từng bước di chuyển. Đảo bếp cũng là nơi kết nối: hai vợ chồng có thể vừa nấu vừa trò chuyện, thậm chí cùng nhau tham gia bữa ăn ngay từ khâu chuẩn bị.

Tường bếp được ốp đá cẩm thạch Bulgari đồng bộ với phòng khách, sang trọng mà không lạnh lẽo. Một góc quầy bar nước bên cạnh cho phép họ khởi đầu buổi sáng bằng ly cà phê, tái hiện phần nào không khí “cà phê vỉa hè” kiểu Pháp.

Phòng ngủ: Mang khu vườn vào trong

Phòng ngủ chính là điểm nhấn đúng nghĩa “Thành phố hoa”. Giường đôi được đẩy ra sát ban công, xung quanh là kính màu Tiffany với họa tiết hoa hồng và các chậu cây lớn: chanh, trầu bà, hoa tai khỉ… Nhờ đó, không gian nghỉ ngơi như được bao trùm bởi một khu rừng nhỏ, ngập tràn ánh sáng và sự sống.

Khó khăn về cột chịu lực ở ban công được xử lý tinh tế bằng vòm cong, vừa che khuyết điểm vừa tạo chiều sâu nghệ thuật. Một góc đọc sách tràn ngập cây xanh, ánh sáng và sự yên tĩnh khiến căn phòng trở thành chốn trú ẩn hoàn hảo.

Phòng ngủ phụ hiện tại là phòng học và phòng khách, nhưng cũng được chuẩn bị như “phòng dành cho em bé tương lai”. Chiếc bàn dài 2,8m bên cửa sổ vừa đủ cho công việc của bố mẹ, vừa đủ để con sau này học tập. Một thiết kế bền vững, nghĩ cho cả hiện tại và tương lai.

Phòng tắm 4m²: Nhỏ mà tinh tế

Với nhu cầu có bồn tắm nhưng diện tích hạn chế, nhà thiết kế đẩy bức tường sang phòng ngủ chính để mở rộng. Bồn tắm 110x70 vừa khít, tường gạch xanh kết hợp sàn đen trắng mang lại cảm giác retro hiện đại. Chỉ cần đóng cửa, mọi muộn phiền ngoài kia như biến mất trong làn nước ấm.

Hạnh phúc không nằm ở diện tích, mà ở cách bạn tạo ra cuộc sống

Ngôi nhà này không chỉ là một dự án cải tạo. Nó là câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ muốn biến “căn hộ cũ nát” thành nơi lưu giữ tình yêu, sở thích và những giấc mơ. Với 600.000 NDT, họ không chỉ mua lại ánh sáng và tiện ích, mà còn đưa “Thành phố hoa” về ngay giữa lòng Bắc Kinh.