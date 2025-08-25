Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

25-08-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Trong nhịp sống hối hả của Bắc Kinh, Trung Quốc có một cặp vợ chồng sinh năm 45 tuổi đã chọn cách biến căn hộ cũ 20 năm tuổi thành nơi dừng chân đầy lãng mạn.

Với diện tích xây dựng 100m² (diện tích sử dụng 89m²), họ mạnh dạn chi 600.000 NDT (gần 2,1 tỷ đồng) để tái sinh không gian sống — biến nó thành một "khu vườn trong nhà" mang hơi thở nước Pháp.

Từ căn hộ cũ nát đến không gian mang phong cách Paris

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 1.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 2.

Ngôi nhà ban đầu dài, tối và nhiều nhược điểm, đặc biệt là khu bếp và bàn ăn kéo lê qua hành lang dài. Nhà thiết kế Lý Bạch đã khéo léo dựng thêm tường mới, tối ưu hóa công năng, đồng thời tăng khả năng lưu trữ. Không gian được phủ tông trắng sữa thanh lịch, kết hợp các chi tiết retro và vòm cong, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thơ mộng.

Từ lối vào, hành lang hẹp nay trở thành không gian đệm sang trọng với tủ giày, phòng chứa đồ và những mảng tường mosaic nghệ thuật. Một góc nhỏ thôi nhưng đủ định hình khí chất ngôi nhà: tinh tế và có trật tự.

Phòng khách & phòng ăn: Ấm cúng như một quán cà phê nhỏ

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 3.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 4.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 5.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 6.

Phòng khách vẫn giữ công thức sofa + TV nhưng được sắp xếp lại, thêm ghế đơn và xe đẩy nhỏ tạo bố cục trò chuyện gần gũi. Ghế sofa xanh đậm, thảm mềm và cây xanh điểm xuyết gợi lên bầu không khí nghỉ dưỡng giữa lòng phố lớn.

Khu ăn uống được nhấn bằng hốc tường hình vòm — vừa tạo không gian lưu trữ, vừa gợi cảm giác châu Âu cổ điển. Bộ bàn ghế gỗ kết hợp mây tre đan khiến bữa cơm gia đình trở nên mộc mạc nhưng đầy chất sống.

Căn bếp 15m²: Trái tim của ngôi nhà

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 7.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 8.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 9.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 10.

Nhà thiết kế đã biến căn bếp vốn bất tiện thành trung tâm gắn kết nhờ đảo bếp tích hợp. Từ chuẩn bị, rửa, nấu, dọn đều xoay quanh một vòng tròn nhỏ gọn, tiết kiệm từng bước di chuyển. Đảo bếp cũng là nơi kết nối: hai vợ chồng có thể vừa nấu vừa trò chuyện, thậm chí cùng nhau tham gia bữa ăn ngay từ khâu chuẩn bị.

Tường bếp được ốp đá cẩm thạch Bulgari đồng bộ với phòng khách, sang trọng mà không lạnh lẽo. Một góc quầy bar nước bên cạnh cho phép họ khởi đầu buổi sáng bằng ly cà phê, tái hiện phần nào không khí “cà phê vỉa hè” kiểu Pháp.

Phòng ngủ: Mang khu vườn vào trong

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 11.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 12.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 13.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 14.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 15.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 16.

Phòng ngủ chính là điểm nhấn đúng nghĩa “Thành phố hoa”. Giường đôi được đẩy ra sát ban công, xung quanh là kính màu Tiffany với họa tiết hoa hồng và các chậu cây lớn: chanh, trầu bà, hoa tai khỉ… Nhờ đó, không gian nghỉ ngơi như được bao trùm bởi một khu rừng nhỏ, ngập tràn ánh sáng và sự sống.

Khó khăn về cột chịu lực ở ban công được xử lý tinh tế bằng vòm cong, vừa che khuyết điểm vừa tạo chiều sâu nghệ thuật. Một góc đọc sách tràn ngập cây xanh, ánh sáng và sự yên tĩnh khiến căn phòng trở thành chốn trú ẩn hoàn hảo.

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 17.

Phòng ngủ phụ hiện tại là phòng học và phòng khách, nhưng cũng được chuẩn bị như “phòng dành cho em bé tương lai”. Chiếc bàn dài 2,8m bên cửa sổ vừa đủ cho công việc của bố mẹ, vừa đủ để con sau này học tập. Một thiết kế bền vững, nghĩ cho cả hiện tại và tương lai.

Phòng tắm 4m²: Nhỏ mà tinh tế

Với nhu cầu có bồn tắm nhưng diện tích hạn chế, nhà thiết kế đẩy bức tường sang phòng ngủ chính để mở rộng. Bồn tắm 110x70 vừa khít, tường gạch xanh kết hợp sàn đen trắng mang lại cảm giác retro hiện đại. Chỉ cần đóng cửa, mọi muộn phiền ngoài kia như biến mất trong làn nước ấm.

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 18.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 19.
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà- Ảnh 20.

Hạnh phúc không nằm ở diện tích, mà ở cách bạn tạo ra cuộc sống

Ngôi nhà này không chỉ là một dự án cải tạo. Nó là câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ muốn biến “căn hộ cũ nát” thành nơi lưu giữ tình yêu, sở thích và những giấc mơ. Với 600.000 NDT, họ không chỉ mua lại ánh sáng và tiện ích, mà còn đưa “Thành phố hoa” về ngay giữa lòng Bắc Kinh.

4 dấu hiệu ngôi nhà vượng khí, giá trị ngang 20 két vàng, càng ở càng thấy lộc tuôn như thác đổ

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời

Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời Nổi bật

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác Nổi bật

Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

15:45 , 25/08/2025
Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

15:29 , 25/08/2025
Chuyện gì xảy ra với Sơn Tùng M-TP?

Chuyện gì xảy ra với Sơn Tùng M-TP?

15:03 , 25/08/2025
Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà "hút vận xui": Ai ở cũng lận đận, làm hoài mà chẳng giàu!

Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà "hút vận xui": Ai ở cũng lận đận, làm hoài mà chẳng giàu!

15:00 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên