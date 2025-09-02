Ngôi nhà 160m2 với gam màu đặc biệt ở TP.HCM

Cấu trúc căn nhà được chia ra thành 2 hình tròn, điểm giao thoa là phần sân vườn và giếng trời nên nhìn chung tất cả các không gian đều thông thoáng và có mảng xanh cần thiết.

Cổng vào được bo cạnh để cảm giác nhẹ nhàng mềm mại. Từ lối vào dẫn đến không gian hiên trước là một bậc thềm mềm mại với vòm hiên bao trùm bởi một giàn hoa giấy hồng như đúng ý đồ chủ nhà.

Cửa chính từ phòng khách nhìn ra cũng sẽ uốn lượn theo vòm hiên và bộ bàn ghế mây tre cũng tôn lên tính mềm mại cho không gian.

Không gian bếp cũng được thiết kế đúc bê tông phủ đá mài màu hồng với sự khéo léo của đội thợ thi công và thợ gỗ. Gần như mọi thứ đều cần sự kiên nhẫn của tất cả các khâu mới hoàn thiện sắc nét đúng yêu cầu.

Cầu thang lên lầu ôm cong theo hình tròn cũng là điểm nhấn ở giữa nhà. Với hệ cầu thang đúc bê tông lượn lên trên không gian vườn cây ngay phòng khách cùng kết cấu dầm đỡ 1 bên giúp hệ thang nhìn thanh thoát hơn, một lần nữa màu hồng lại được nhắc lại khi phủ lên bậc thang bằng đá mài.

Không gian phòng đọc sách trên lầu là một không gian khá đặc biệt khi sử dụng một loại ngói Địa Trung Hải để tạo cảm giác mới lạ mà mộc mạc. Đặt cạnh là một sân vườn xanh mát trên cùng hệ cửa lùa mở đón trọn không gian vườn vào phòng đọc.

Phía sau là phòng ngủ chính của cô con gái được cố ý làm như là một lâu đài riêng cùng 1 gác nhỏ có thể trông xuống bao quát căn nhà. Tất nhiên màu hồng là chủ đạo của căn phòng.