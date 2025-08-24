Ngôi nhà rao bán 1 USD, khách trả hơn nửa triệu USD
Theo Nypost, một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) đã thu về hơn nửa triệu USD sau khi rao bán một căn nhà chỉ 1 USD.
Theo đó, Brendan DaSilva gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Theo NJ.com, kế hoạch của Brendan DaSilva là để thị trường tự quyết định một mức giá hợp lý. Chia sẻ với The Post , DaSilva cho biết: " Thật may mắn, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp với chúng tôi ". DaSilva nhận được 3 lời đề nghị mua nhà với giá 550.000 USD (tương đương 14,4 tỷ đồng).
Chiến thuật bán hàng đầy tham vọng của DaSilva không chỉ là một chiêu trò thông minh mà còn là một thử nghiệm về thị trường.
DaSilva cho biết mặc dù chưa bao giờ thấy một nhà môi giới nào niêm yết giá nhà là 1 USD, nhưng ông đã thấy rất nhiều ngôi nhà được định giá thấp chỉ để thu hút sự chú ý.
DaSilva quyết định đánh cược vào bất động sản đầu tư trị giá 300.000 USD của mình, trong đó ông đã đầu tư thêm 100.000 USD vào việc cải tạo và đưa ra mức giá 1 USD. Những khách hàng quan tâm chỉ có 7 ngày để cân nhắc. Cuộc đấu giá được dàn dựng lại, không mang hàm ý về sự xuống cấp và hoang tàn như trước.
DaSilva chia sẻ với tờ The Post : " Cứ 10 phút tôi lại nhận được một cuộc gọi ". Đến nay, DaSilva không nhớ có bao nhiêu khách hàng hỏi nữa.
