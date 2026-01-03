Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi
Ngôi nhà ở làng Ngọc Hồi được thiết kế như một khớp nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi chiếc cổng cổ thân thuộc vẫn đứng đó như một biểu tượng của những ký ức thời gian giá trị.
Đằng sau cánh cổng cũ là không gian hiện đại thoáng đãng với khu vườn xanh mát. Như cách kết nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại.
Cách thiết kế mở giúp kết nối mọi góc sống với thiên nhiên. Phòng khách, bếp và không gian sinh hoạt đan xen bằng chi tiết lam gỗ ấm áp, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng trong đời sống thường nhật.
Tiền Phong