Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi

Đằng sau cánh cổng cũ là không gian hiện đại thoáng đãng với khu vườn xanh mát. Như cách kết nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Cách thiết kế mở giúp kết nối mọi góc sống với thiên nhiên. Phòng khách, bếp và không gian sinh hoạt đan xen bằng chi tiết lam gỗ ấm áp, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng trong đời sống thường nhật.