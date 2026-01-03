Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi

03-01-2026 - 11:58 AM | Bất động sản

Ngôi nhà ở làng Ngọc Hồi được thiết kế như một khớp nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi chiếc cổng cổ thân thuộc vẫn đứng đó như một biểu tượng của những ký ức thời gian giá trị.

Đằng sau cánh cổng cũ là không gian hiện đại thoáng đãng với khu vườn xanh mát. Như cách kết nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 1.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 2.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 3.

Cách thiết kế mở giúp kết nối mọi góc sống với thiên nhiên. Phòng khách, bếp và không gian sinh hoạt đan xen bằng chi tiết lam gỗ ấm áp, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng trong đời sống thường nhật.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 4.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 5.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 6.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 7.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 8.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 9.

Ngôi nhà với chiếc cổng đặc biệt ở làng Ngọc Hồi- Ảnh 10.

Thuý Hiền

Tiền Phong

