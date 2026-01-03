Hai bệnh viện tuyến đầu vận hành, Flora Avenue đón cư dân chất lượng cao

Hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông nâng tầm giá trị phát triển

Với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 9.980 tỷ đồng, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, giúp hàng triệu người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay địa phương. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược quy hoạch hệ thống y tế, giảm áp lực cho nội đô và nâng cao chất lượng an sinh xã hội của khu vực.

Ở tầm nhìn dài hạn, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khi đi vào vận hành không chỉ đảm nhiệm chức năng khám, chữa bệnh, mà còn được định hướng phát triển thành các trung tâm nghiên cứu y học, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thử nghiệm lâm sàng.

Sự "thức tỉnh" của hạ tầng y tế diễn ra song song với quá trình hoàn thiện mạng lưới hạ tầng dân sinh trọng điểm khác tại Nam Hà Nội. Một năm qua, hàng loạt công trình giao thông quan trọng, đặc biệt là các nút giao chiến lược như nút giao Phú Thứ, đã lần lượt được đưa vào khai thác, gia tăng kết nối giữa cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với các trục đường hướng tâm, vành đai và hệ thống giao thông liên vùng.

Cùng với giao thông, hạ tầng giáo dục tại khu vực này cũng được đẩy mạnh theo quy hoạch khu đô thị đại học Nam Cao, với việc nhiều dự án xây dựng cơ sở đào tạo lớn liên tiếp được khởi công như Trường Đại học Xây dựng, Cao đẳng Y tế Bạch Mai…

Nút giao Phú Thứ ba tầng hiện đại trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Minh Khánh)

Liền kề các tuyến giao thông huyết mạch, cụm bệnh viện trung ương và đô thị đại học Nam Cao, đại dự án Sun Urban City trở thành điểm nhấn trong bức tranh phát triển khu vực. Chỉ sau hơn một năm triển khai, chủ đầu tư Sun Group đã chứng minh năng lực thực thi và cam kết đồng hành thông qua việc liên tục hoàn thiện các công trình tiện ích quy mô lớn như công viên nước Sun World Hà Nam, trục đại lộ lễ hội, quảng trường thời đại…

Khi hạ tầng y tế, giáo dục, dự án đô thị được đặt đúng vị trí trong tổng thể quy hoạch phát triển, sự hiện diện ổn định của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, lực lượng lao động chất lượng cao kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và thương mại, qua đó hình thành một hệ sinh thái đa chức năng, có khả năng vận hành bền vững.

Sun Urban City kiến tạo nhiều không gian trải nghiệm, vui chơi giải trí mới cho khu vực. (Ảnh: Minh Khánh)

Dự án Sun Urban City không chỉ đóng góp cho bức tranh phát triển chung của khu vực mà còn phản ánh nhu cầu thị trường. Theo đại diện Sun Property, trong năm qua, các đợt mở bán tại Sun Urban City đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn.

Không gian sống chất lượng cao

Nằm giữa mạng lưới hạ tầng y tế, giáo dục và giao thông đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh, phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City được xem là nơi thể hiện rõ nhất sự dịch chuyển từ "mua theo vị trí" sang "mua theo chất lượng sống". Phân khu này thu hút khách hàng nhờ khả năng kết nối thuận tiện tới cụm bệnh viện trung ương, cũng như khu đô thị Đại học Nam Cao thông qua các trục đường nội khu 32m, 36m và hệ thống giao thông liên vùng. Đây là lợi thế phù hợp với nhóm cư dân làm việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ chuyên môn, những người có xu hướng gắn bó lâu dài với khu vực.

Phân khu Flora Avenue nằm tại trung tâm của mạng lưới hạ tầng trọng điểm. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Không chỉ dừng lại ở vị trí trung tâm, giá trị của Flora Avenue còn đến từ cách tổ chức không gian sống đẳng cấp. Trục đại lộ hoa và kênh nước rộng đến 10ha, hệ thống "pocket garden" đan xen xuyên suốt phân khu tạo nên môi trường sống xanh, cân bằng. Hệ tiện ích nội khu gồm trường mầm non, trường liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và gần kề các phân khu chức năng khác giúp cư dân được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, vui chơi và nghỉ ngơi thư giãn trong một bán kính hợp lý.

Qũy căn hộ cao tầng mới mức giá hiếm thấy chỉ từ 25 triệu/m2 hữu dụng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Phát triển theo mô hình đô thị all-in-one, các sản phẩm bất động sản tại Sun Urban City có kiến trúc đa năng, linh hoạt. Quỹ căn hộ cao tầng Park Residence với mức giá từ 25 triệu đồng/m2 diện tích hữu dụng là ví dụ điển hình. Các căn hộ thiết kế thông minh "2 trong 1" mở ra cơ hội an cư và kinh doanh linh hoạt cho người trẻ, gia đình trẻ. Trong khi đó, dòng nhà phố mặt tiền 4-8m và biệt thự Flora Avenue lại đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao của giới tinh hoa và các gia đình đa thế hệ.

Ở góc độ đầu tư, khi lượng cư dân và khách vãng lai gia tăng qua các hoạt động khám chữa bệnh, học tập và vui chơi giải trí trong hệ sinh thái do Sun Group vận hành như công viên nước, công viên lễ hội, công viên thể thao… nhu cầu về lưu trú, dịch vụ và thương mại sẽ hình thành một cách tự nhiên. Đây chính là nền cầu thực giúp duy trì khả năng khai thác ổn định cho các dòng sản phẩm bất động sản chiến lược tại Flora Avenue.

Nhà phố, biệt thự thấp tầng hưởng lợi từ vị trí trung tâm sầm uất của phân khu. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Ngoài ra, với nền tảng là một vùng công nghiệp trọng yếu, cùng sự hiện diện ngày càng đầy đủ của hệ thống hạ tầng dịch vụ và đô thị hiện đại, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đang dần khẳng định vai trò của một đô thị vệ tinh hoàn chỉnh, phát triển sôi động và trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong giai đoạn mới, củng cố thêm giá trị đầu tư cho Sun Urban City.