Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam hiện tại: 1 năm đóng 6 phim quá đỉnh, đến Trấn Thành nghe tên cũng phải nể

Nếu được hỏi ai là ngôi sao phủ sóng nhiều nhất, đắt show nhất Việt Nam hiện tại thì chắc chắn nhiều người sẽ gọi tên Quang Tuấn. Từ đầu năm đến nay, anh đã góp mặt trong 2 dự án là Địa Đạo và Quỷ Nhập Tràng, cả 2 đều thu về doanh số khủng với con số lần lượt là 172 tỷ và 149 tỷ. Hai bộ phim với 2 sắc thái khác nhau, 1 bên là phim chiến tranh, đề cao tinh thần dân tộc - 1 bên là phim kinh dị đúng sở trưởng của Quang Tuấn. Và quan trọng là ở cả 2 tác phẩm, nam diễn viên đều thể hiện cực kỳ xuất sắc vai diễn của mình, trở thành cái tên cực viral suốt thời gian phim phát hành.

Qủy Nhập Tràng

Địa Đạo

Dĩ nhiên chỉ 2 tác phẩm đã ra mắt thì không thể gọi là "đắt show". Đáng nói hơn khi ngoài 2 bộ phim này, Quang Tuấn còn liên tục nhận phim mới chỉ trong vài tháng vừa qua. 3 bộ phim có sự góp mặt của anh hiện đã công bố, bấm máy và có tác phẩm đã hoàn thiện việc ghi hình bao gồm Sợi Chỉ Đỏ, Nhà Ma Xó và Thiên Đường Máu. Được biết ngoài 3 dự án đã công bố này thì Quang Tuấn vẫn còn 1 dự án điện ảnh chưa tiết lộ thông tin nữa, nâng tổng số phim trong 1 năm của anh lên con số 6 tác phẩm và đa phần đều là phim mang màu sắc chính kịch, kinh dị, nặng đô.

Thiên Đường Máu

Nhà Ma Xó

Sợi Chỉ Đỏ

Không chỉ phim ảnh, sự đắt show của Quang Tuấn còn thể hiện ở việc anh trở thành thành viên chính thức của Running Man năm nay bên cạnh Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát,... Hiện chương trình cũng đã ghi hình và khán giả thực sự tò mò về việc sắp xếp lịch trình làm việc của nam diễn viên. Về việc Quang Tuấn tham gia Running Man, chính bản thân thành viên chủ chốt của chương trình là Trấn Thành khi biết tin cũng phải sốc và quá nể. Trấn Thành cho biết khi anh thấy Quang Tuấn rất gầy và hiền, sợ không hợp để tham gia một chương trình về vận động nhưng khi xem kênh TikTok của người đồng nghiệp, Trấn Thành phải sốc vì thấy một hình tượng quá mới lạ. Đối với Trấn Thành, Quang Tuấn là một dấu hỏi thú vị chờ được khám phá, là một người "thứ gì cũng dám làm, gan cùng mình" thực sự đáng nể.

Nói thêm về Quang Tuấn, anh là nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Việt với xuất thân từ sân khấu kịch, gây chú ý nhờ khả năng nhập vai đa dạng. Trước khi lấn sân điện ảnh, Quang Tuấn vốn quen thuộc trên sóng truyền hình, sân khấu với kiểu vai hiền lành, tình cảm. Từ khi lấn sân sang điện ảnh, Quang Tuấn liên tục khiến khán giả sốc nặng với sự biến hóa linh hoạt, nhất là trong loạt phim kinh dị ăn khách. Từng gây tranh cãi vì lối diễn trợn mắt, hiện tại, Quang Tuấn đã khắc phục triệt để nhược điểm này, thực sự hoàn thiện bản thân và trở thành ông hoàng phòng vé trong mắt khán giả.