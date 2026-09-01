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Ngọn lửa thiêu rụi nhà máy sản xuất linh kiện cho UAV ở Ba Lan

| | Tài chính quốc tế

Vào đêm 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cơ sở của WB Electronics - nhà sản xuất quốc phòng của Ba Lan, chuyên sản xuất linh kiện cho UAV.

Ngọn lửa thiêu rụi nhà máy sản xuất linh kiện cho UAV ở Ba Lan- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy, ngày 31/8/2026.

Theo nguồn tin, đám cháy bùng phát ngay sau nửa đêm 30/8 tại một tòa nhà sản xuất thuộc cơ sở nằm gần thành phố Skarżysko-Kamienna.

Một nhân viên an ninh đã báo cho cảnh sát ngay sau khi cảm biến chống đột nhập được kích hoạt trong khuôn viên.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh một người không rõ danh tính, đội mũ trùm đầu, đi vào cơ sở của WB Electronics bằng cách vượt qua hàng rào bảo vệ.

Một ba lô và một áo nỉ sau đó được tìm thấy gần cơ sở này.

Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan và Cục Tình báo Quân sự cũng đã được thông báo và tham gia vào công tác ứng phó.

Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và đang xem xét khả năng cố ý phóng hỏa.

"Chúng tôi đang xử lý vấn đề này hết sức nghiêm túc", người phát ngôn cơ quan điều phối các dịch vụ tình báo Ba Lan nói.

Năm đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường và dập tắt đám cháy.

Cơ sở sản xuất này đã ngừng hoạt động khi hỏa hoạn xảy ra. Không có thương vong nào được báo cáo.

WB Electronics là công ty cốt lõi của WB Group, tập đoàn quốc phòng tư nhân lớn nhất Ba Lan.

Công ty này phát triển và sản xuất linh kiện cho một số loại UAV, bao gồm UAV trinh sát FlyEye và FT-5, cùng với các loại vũ khí bay lượn Warmate và Gladius.

UAV trinh sát FlyEye và đạn dược lượn vòng Warmate nằm trong số các nền tảng của công ty được quân đội Ukraine sử dụng.

Vụ hỏa hoạn ở Ba Lan là sự cố mới nhất trong một loạt các vụ việc được báo cáo tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực quốc phòng châu Âu trong những tuần gần đây.

Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở Bulgaria thuộc sở hữu của EMCO vào ngày 10/8.

Sau đó, vào ngày 13/8, một vụ nổ khác được báo cáo tại cơ sở thuộc sở hữu của KNDS Ammo Italy.

Cả hai công ty đều có mối quan hệ quốc phòng mật thiết với Ukraine. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nghi ngờ về hành vi phá hoại trong các vụ việc này.

Theo South Front

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
Ukraine, Ba Lan

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