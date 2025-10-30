Ngọn núi từng xuất hiện ‘đĩa mây’ sắp thành khu du lịch sinh thái nghìn tỷ

Ngày 30/10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương về phát triển đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng đối với dự án du lịch tại núi Chứa Chan (Xuân Lộc), Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Khu danh thắng Đá Chồng (Định Quán).