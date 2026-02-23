Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân trúng 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày

23-02-2026 - 19:19 PM | Thị trường

Khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng, thì nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã có những chuyến biển bội thu. Với họ, những ngày đầu xuân là cơ hội “hái lộc biển”, kỳ vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều ngư dân tại các xã ven biển như Lộc Hà, Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã tranh thủ chuẩn bị ngư cụ, xuất bến từ sáng mùng 1 Tết. Theo bà con, dịp đầu năm hải sản xuất hiện nhiều, đặc biệt là các loại có giá trị cao như ghẹ, cá đốm, tôm tít, mực, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khiến giá bán cũng nhỉnh hơn ngày thường.

Anh Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết, tàu của gia đình ra khơi từ sáng mùng 1 Tết. Trong một tuần qua, ngày nào thuyền của gia đình anh cũng ra biển đánh bắt hải sản gần bờ, cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Riêng trong ngày mùng 7 Tết (23/2 dương lịch), thuyền của anh Hải trúng đậm ghẹ và nhiều loại hải sản khác, mỗi chuyến biển thu hơn 6 triệu đồng.

“Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt rồi gỡ lưới 2–3 lần. Vì đánh bắt gần bờ, cách khoảng 1 hải lý nên thuyền ra vào liên tục. Hải sản vừa đưa lên bờ là có người chờ mua ngay. Đầu năm giá cao, tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu trong ngày khá cao”, anh Hải chia sẻ.

Theo ghi nhận, sau Tết giá hải sản tăng cao. Ghẹ loại đẹp được bán với giá khoảng 600 ngàn đồng/kg.

Nhờ nguồn hải sản tươi sống, vừa được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày, hoạt động mua bán tại bãi biển diễn ra hết sức nhộn nhịp.

Sau nhiều giờ vươn khơi trong ngày mùng 7 Tết, thuyền của ông Lê Doãn Tiến (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) cập bến với hơn 30kg cá đục tươi rói. Khi thuyền vừa vào bờ, người thân và bà con xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khiêng những tay lưới nặng trĩu lên bãi cát, tập trung gỡ cá, phân loại để kịp bán cho khách.

Những con cá đục còn ánh bạc, tươi rói được thương lái và người dân chờ sẵn lựa chọn ngay tại bờ. Tùy kích cỡ, mỗi kg cá được bán với giá từ 120 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Nhờ chất lượng tươi ngon và đánh bắt trong ngày, số cá nhanh chóng được tiêu thụ hết.

Không chỉ người dân địa phương mà nhiều khách hàng từ các xã, phường khác, thậm chí ngoài tỉnh cũng tìm về tận bãi biển để hỏi mua, khiến không khí mua bán đầu Xuân thêm phần nhộn nhịp.

Trúng đậm “lộc biển” đầu xuân, nhiều ngư dân phấn khởi, huy động thêm người phụ giúp đưa lên bờ, nhanh tay phân loại, cân bán cho khách. Nhiều gia đình thu hàng chục triệu đồng trong những ngày vươn khơi dịp Tết.


Theo Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hết đua nhau làm ô tô điện, Trung Quốc giờ dồn tổng lực cho loại phương tiện này

Hết đua nhau làm ô tô điện, Trung Quốc giờ dồn tổng lực cho loại phương tiện này Nổi bật

Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay' Nổi bật

Lãnh đạo xã ở Hưng Yên livestream bán 4,5 tấn khoai tây giúp dân

Lãnh đạo xã ở Hưng Yên livestream bán 4,5 tấn khoai tây giúp dân

18:56 , 23/02/2026
5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất sau Tết

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất sau Tết

18:42 , 23/02/2026
Honda Việt Nam sắp thêm xe mới giống Lead: Mặt tiền như SH, màn tròn độc đáo, giá quy đổi ngang Lead bản cao nhất

Honda Việt Nam sắp thêm xe mới giống Lead: Mặt tiền như SH, màn tròn độc đáo, giá quy đổi ngang Lead bản cao nhất

17:54 , 23/02/2026
Hàng hóa 'rình rập' tăng giá sau Tết

Hàng hóa 'rình rập' tăng giá sau Tết

17:38 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên