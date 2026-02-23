Ngư dân trúng 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày

“Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt rồi gỡ lưới 2–3 lần. Vì đánh bắt gần bờ, cách khoảng 1 hải lý nên thuyền ra vào liên tục. Hải sản vừa đưa lên bờ là có người chờ mua ngay. Đầu năm giá cao, tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu trong ngày khá cao”, anh Hải chia sẻ.