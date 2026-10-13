Ngửi thấy mùi khét trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Mùi khét xuất hiện bất ngờ trong nhà có thể chỉ đến từ thức ăn cháy, nhưng cũng có thể liên quan đến thiết bị điện quá nhiệt hoặc chập điện. Quan trọng nhất là đừng mất thời gian đi tìm bằng cách sờ, tháo hay thử bật lại từng thiết bị.

Việc đầu tiên: Nhanh chóng xác định có khói, lửa hay dấu hiệu bất thường về điện hay không

Ngay khi ngửi thấy mùi khét, hãy dừng việc đang làm và quan sát nhanh khu vực xung quanh. Kiểm tra bếp, ổ cắm, dây điện, thiết bị đang hoạt động, khu vực bàn thờ và những nơi có nguồn nhiệt. Nếu có người khác trong nhà, nên báo ngay để mọi người cùng cảnh giác, đồng thời đưa trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nghi ngờ. Điểm quan trọng là chỉ quan sát từ khoảng cách an toàn. Không đưa tay sờ ổ cắm, dây điện hay thiết bị đang có dấu hiệu cháy, nóng bất thường, cũng không cúi sát để ngửi xem mùi phát ra từ đâu. Sau bước này, cách xử lý sẽ phụ thuộc vào những gì bạn nhìn thấy.

Nếu mùi khét nghi do thiết bị điện nhưng chưa thấy lửa

Chẳng hạn đang dùng ấm siêu tốc, nồi cơm, quạt, điều hòa, ổ cắm kéo dài... rồi xuất hiện mùi nhựa hoặc dây điện cháy, hãy ngừng sử dụng thiết bị. Nếu có thể thực hiện an toàn, ngắt nguồn điện tại aptomat/cầu dao thay vì cố rút một chiếc phích đang nóng, biến dạng, tóe tia lửa hoặc có dấu hiệu cháy. Sau khi ngắt điện, không cắm lại để thử xem thiết bị còn hoạt động hay không. Đặc biệt, nếu mùi khét vẫn còn rõ dù đã tắt thiết bị, hoặc xuất phát từ ổ cắm, tường, tủ điện mà không xác định được nguyên nhân, nên để thợ điện kiểm tra trước khi cấp điện trở lại khu vực đó.

Nếu đã nhìn thấy khói hoặc lửa

Lúc này, ưu tiên trước hết là bảo đảm an toàn cho người trong nhà. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, nếu đám cháy có nguy cơ phát triển lớn và phương tiện tại chỗ không thể dập tắt, người dân cần nhanh chóng thoát ra ngoài và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114. Với đám cháy còn nhỏ, gia đình chỉ nên tự xử lý khi có phương tiện chữa cháy phù hợp và bản thân vẫn bảo đảm đường thoát an toàn. Riêng khi nghi cháy liên quan đến điện, không nên tùy tiện dùng nước khi nguồn điện chưa được ngắt. Nếu lửa lan nhanh, khói dày hoặc tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, hãy rời khỏi khu vực nguy hiểm thay vì cố ở lại cứu tài sản.

Nếu chỉ ngửi thấy mùi khét nhưng tìm mãi không thấy nguồn

Đây lại là tình huống rất dễ khiến mọi người chủ quan. Mùi có thể xuất phát từ dây điện âm tường, ổ cắm nằm sau đồ nội thất, thiết bị đặt khuất hoặc một nguồn cháy âm ỉ chưa tạo thành ngọn lửa rõ ràng. Hãy tắt các thiết bị không cần thiết, kiểm tra những vị trí có nguy cơ từ khoảng cách an toàn và chú ý xem mùi có đậm hơn ở khu vực nào. Nếu nghi vấn liên quan đến hệ thống điện, có thể ngắt aptomat tổng khi việc tiếp cận tủ điện vẫn an toàn. Nếu mùi ngày càng nặng, xuất hiện khói hoặc không thể xác định nguyên nhân, đừng tiếp tục ở trong nhà để tìm bằng được. Ra ngoài và nhờ người có chuyên môn kiểm tra sẽ an toàn hơn.

Nếu mùi khét xuất hiện vào ban đêm

Đừng chỉ mở cửa sổ rồi quay lại ngủ vì nghĩ mùi sẽ tự hết. Hãy kiểm tra bếp và những thiết bị còn cắm điện hoặc đang hoạt động trước khi mọi người tiếp tục nghỉ. Nếu vẫn còn mùi khét không rõ nguồn, đặc biệt kèm tiếng lép bép, ổ cắm đổi màu, đèn chập chờn, aptomat nhảy hoặc khói, cần coi đó là dấu hiệu bất thường và xử lý ngay thay vì chờ đến sáng.

Sau khi hết mùi khét cũng đừng vội cắm điện lại

Nếu đã tìm được thiết bị gây mùi, hãy để thiết bị đó ngừng hoạt động cho đến khi xác định được nguyên nhân. Phích cắm cháy xém, dây điện nóng chảy, ổ cắm đổi màu hay thiết bị có mùi nhựa cháy đều không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì chúng vẫn bật được. Mùi khét đôi khi chỉ là một món ăn để quên trên bếp, nhưng khi chưa biết nguồn phát ra từ đâu, tốt nhất hãy coi đó là một tín hiệu cần kiểm tra ngay. Phát hiện sớm và ngắt đúng nguồn nguy hiểm có thể giúp một sự cố nhỏ không phát triển thành cháy trong nhà.