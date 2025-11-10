Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư

10-11-2025 - 21:28 PM | Sống

Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư

Có bao nhiêu người trên 60 tuổi có thể chắc chắn bản thân sẽ sống đến 80 hoặc 90 tuổi? Phần lớn mọi người có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi về quãng đời sau này?

Chúng ta có thể chứng kiến một số người quen đột ngột qua đời vì bệnh tật, và khi còn trẻ. Chúng ta cần làm gì để có sức khỏe tốt, tuổi thọ cao?

Thực tế, tuổi thọ của một người được quyết định trước bởi di truyền, nhưng lối sống cũng có tác động đáng kể. Và đây là 3 điều cực kỳ quan trọng:

01. Duy trì mối quan hệ xã hội tốt

Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh sau tuổi 60, bạn cần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự an tâm và hạnh phúc. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân chủ yếu xuất phát từ sự nhận thức cao của mỗi người.

Một người phụ nữ đã đến tuổi nghỉ hưu, đáng lẽ phải được hưởng tuổi già sung sướng. Nhưng bà này cứ mãi soi mói chuyện riêng tư của người khác. Lâu dần, bà đâm ra ghen ghét mù quáng. Bà hy vọng con cái của người khác sẽ kém may mắn, không học hành hay làm việc được như mình. Bà cũng hy vọng chồng của người khác sẽ làm điều xấu, để làm nổi bật cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình.

Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi kỳ vọng bị dập tắt, bà bắt đầu mắng nhiếc người thân và gieo rắc bất hòa với người ngoài. Lòng bà tràn ngập ghen tị, tức giận và oán hận, không hề có chút bình yên hay vui vẻ nào. Cuối cùng, bà bị đột quỵ. Hệ quả sức khỏe này phần lớn liên quan đến cách suy nghĩ của người phụ nữ này.

Như tiểu thuyết gia người Anh Somerset Maugham đã nói: “Nếu cuộc sống dạy bạn cách khoan dung, bạn sẽ thấy rằng có nhiều lý do để cười hơn là để khóc.” Trong những năm cuối đời, điều quan trọng là tránh ghen tị hoặc oán giận trước thành công hay bất hạnh của người khác, vì điều này có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của một người.

02. Vận động tích cực

Ở tuổi già, tập thể dục thường xuyên và vừa phải có thể giúp tăng tuổi thọ khỏe mạnh. Tuổi thọ khỏe mạnh là gì? Ví dụ, một người cao tuổi có thể sống đến 80 tuổi, nhưng lại nằm liệt giường từ năm 72 tuổi, cần sự chăm sóc tận tình của gia đình. Trong trường hợp này, tuổi thọ khỏe mạnh của họ chỉ còn 72 năm, vì họ đã mất đi sự tự do.

Mặt khác, một cụ ông khác sống đến 72 tuổi, nhưng chỉ nằm liệt giường trong tháng cuối đời, do đó tuổi thọ khỏe mạnh của ông cũng là gần 72 năm.

Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bạn thấy đấy, một người chỉ có được tự do trong cuộc sống khi họ được ăn uống, đi lại và vận động. Chỉ khi đó họ mới có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè và thưởng thức những món ngon. Nếu không, mọi thứ đều bị hạn chế. Lối sống này có chất lượng rất thấp. Ở tuổi già, việc duy trì tập thể dục đều đặn và vừa phải rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, xin lưu ý: tránh tập thể dục quá sức để tránh gây hại cho sức khỏe.

03. Quản lý cảm xúc tốt

Nhà khoa học đoạt giải Nobel Bertrand Russell đã từng nói: “Bí quyết của hạnh phúc là mở rộng phạm vi sở thích của bạn càng nhiều càng tốt và thân thiện nhất có thể với những người và những thứ mà bạn quan tâm.”

Ở tuổi già, việc tìm thấy niềm vui trong cuộc sống có thể mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như kéo dài tuổi thọ. Ví dụ, một số người cao tuổi chọn du lịch hoặc đi bộ đường dài làm sở thích. Họ có thể vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp vừa rèn luyện sức khỏe. Ngược lại, một số người lớn tuổi lại thích ăn mặc đẹp và sống cuộc sống của riêng mình. Một số người cao tuổi chọn chơi nhạc cụ như một hình thức giải trí. Trên thực tế, chỉ cần người già có việc gì đó để làm và thích làm thì họ sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Theo Abolouwang

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách”

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ! Nổi bật

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu Nổi bật

Loại rau từng chỉ cho lợn ăn giờ là “rau chống ung thư” giá cao ngất trên thế giới, nhiều người còn tranh nhau mua: Mọc đầy ở Việt Nam

Loại rau từng chỉ cho lợn ăn giờ là “rau chống ung thư” giá cao ngất trên thế giới, nhiều người còn tranh nhau mua: Mọc đầy ở Việt Nam

21:24 , 10/11/2025
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, dự báo nhiệt độ thấp nhất khiến nhiều người giật mình

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, dự báo nhiệt độ thấp nhất khiến nhiều người giật mình

21:00 , 10/11/2025
Người ăn bánh ngọt thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi

Người ăn bánh ngọt thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi

20:49 , 10/11/2025
4 con giáp càng về cuối năm càng giàu: Tài vận nở rộ, đầu tư đâu trúng đó, đặc biệt là Top 1

4 con giáp càng về cuối năm càng giàu: Tài vận nở rộ, đầu tư đâu trúng đó, đặc biệt là Top 1

20:41 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên