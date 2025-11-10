Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư

Chúng ta có thể chứng kiến một số người quen đột ngột qua đời vì bệnh tật, và khi còn trẻ. Chúng ta cần làm gì để có sức khỏe tốt, tuổi thọ cao?

Thực tế, tuổi thọ của một người được quyết định trước bởi di truyền, nhưng lối sống cũng có tác động đáng kể. Và đây là 3 điều cực kỳ quan trọng:

01. Duy trì mối quan hệ xã hội tốt

Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh sau tuổi 60, bạn cần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự an tâm và hạnh phúc. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân chủ yếu xuất phát từ sự nhận thức cao của mỗi người.

Một người phụ nữ đã đến tuổi nghỉ hưu, đáng lẽ phải được hưởng tuổi già sung sướng. Nhưng bà này cứ mãi soi mói chuyện riêng tư của người khác. Lâu dần, bà đâm ra ghen ghét mù quáng. Bà hy vọng con cái của người khác sẽ kém may mắn, không học hành hay làm việc được như mình. Bà cũng hy vọng chồng của người khác sẽ làm điều xấu, để làm nổi bật cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình.

Khi kỳ vọng bị dập tắt, bà bắt đầu mắng nhiếc người thân và gieo rắc bất hòa với người ngoài. Lòng bà tràn ngập ghen tị, tức giận và oán hận, không hề có chút bình yên hay vui vẻ nào. Cuối cùng, bà bị đột quỵ. Hệ quả sức khỏe này phần lớn liên quan đến cách suy nghĩ của người phụ nữ này.

Như tiểu thuyết gia người Anh Somerset Maugham đã nói: “Nếu cuộc sống dạy bạn cách khoan dung, bạn sẽ thấy rằng có nhiều lý do để cười hơn là để khóc.” Trong những năm cuối đời, điều quan trọng là tránh ghen tị hoặc oán giận trước thành công hay bất hạnh của người khác, vì điều này có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của một người.

02. Vận động tích cực

Ở tuổi già, tập thể dục thường xuyên và vừa phải có thể giúp tăng tuổi thọ khỏe mạnh. Tuổi thọ khỏe mạnh là gì? Ví dụ, một người cao tuổi có thể sống đến 80 tuổi, nhưng lại nằm liệt giường từ năm 72 tuổi, cần sự chăm sóc tận tình của gia đình. Trong trường hợp này, tuổi thọ khỏe mạnh của họ chỉ còn 72 năm, vì họ đã mất đi sự tự do.

Mặt khác, một cụ ông khác sống đến 72 tuổi, nhưng chỉ nằm liệt giường trong tháng cuối đời, do đó tuổi thọ khỏe mạnh của ông cũng là gần 72 năm.

Bạn thấy đấy, một người chỉ có được tự do trong cuộc sống khi họ được ăn uống, đi lại và vận động. Chỉ khi đó họ mới có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè và thưởng thức những món ngon. Nếu không, mọi thứ đều bị hạn chế. Lối sống này có chất lượng rất thấp. Ở tuổi già, việc duy trì tập thể dục đều đặn và vừa phải rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, xin lưu ý: tránh tập thể dục quá sức để tránh gây hại cho sức khỏe.

03. Quản lý cảm xúc tốt

Nhà khoa học đoạt giải Nobel Bertrand Russell đã từng nói: “Bí quyết của hạnh phúc là mở rộng phạm vi sở thích của bạn càng nhiều càng tốt và thân thiện nhất có thể với những người và những thứ mà bạn quan tâm.”

Ở tuổi già, việc tìm thấy niềm vui trong cuộc sống có thể mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như kéo dài tuổi thọ. Ví dụ, một số người cao tuổi chọn du lịch hoặc đi bộ đường dài làm sở thích. Họ có thể vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp vừa rèn luyện sức khỏe. Ngược lại, một số người lớn tuổi lại thích ăn mặc đẹp và sống cuộc sống của riêng mình. Một số người cao tuổi chọn chơi nhạc cụ như một hình thức giải trí. Trên thực tế, chỉ cần người già có việc gì đó để làm và thích làm thì họ sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Theo Abolouwang