Người ăn rắn trong Mưa đỏ: Ngoài đời giao diện "boy phố" chạy hệ điều hành xịn đét

Đó chính là Trần Gia Huy - gương mặt trẻ thủ vai Tấn. Trong Mưa Đỏ, Tấn là chiến sĩ trẻ tuổi nhất - đồng thời cũng là người cuối cùng được tăng cường vào Tiểu đội 1.

Sau khi phim lên sóng, Gia Huy gây ấn tượng với cảnh phim gây ám ảnh là ăn rắn sống. Anh chàng kể lại: “Con rắn đó do anh thiết kế bắt ngay tại hiện trường. Lúc mới thấy nó, tôi hoảng sợ đến mức bỏ chạy bán sống bán chết. Thế nhưng khi vào cảnh quay, đạo diễn hỏi tôi có sợ không thì tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi thực sự đã ăn rắn sống, và ngay sau đó nôn ói vì mùi tanh kinh khủng của nó”.

Chiến sĩ Tấn trên phim

Trần Gia Huy ngoài đời

“Xem từ đầu rơm rớm. Tới lúc em ăn rắn chị bật khóc nức nở. Thương quá thương ấy”, Nhớ cái đoạn cầm con rắn ăn xong bảo em đói quá không ăn sợ chiều không có sức để đánh tiếp rồi vẫn bỏ tay vô miệng tiếp. Trời ơi! Tui đau lòng”, “Vai diễn quá đỉnh, chúc mừng đồng chí. Tui xem đoạn đồng chí đói mà thương, khóc mãi thôi”, “Cảnh vơ vội con rắn bỏ miệng rồi run run nói em đói làm mình khóc muốn lụt rạp. Luỵ đoạn đấy mà ra khỏi rạp rồi vẫn khóc”,... là một số bình luận từ cư dân mạng về khoảnh khắc của Gia Huy.

Hẳn nhiều người nghĩ Gia Huy là diễn viên có nhiều kinh nghiệm nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Trần Gia Huy sinh năm 2002, theo đuổi bộ môn đá cầu từ năm học lớp 5. Anh chàng tham gia đội đá cầu tại Hà Nội, từng là vận động viên đá cầu ở tuyển quốc gia. Năm 2022, giành chức vô địch đá cầu nội dung đôi nam toàn quốc.

Gia Huy (quần số 3) cùng đồng đội giành chức Vô địch đá cầu trẻ Quốc gia

Sau đó Gia Huy chuyển sang học diễn viên kịch truyền hình tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và đang là tân binh trong làng giải trí.

Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh đầu tay của Gia Huy. Trước đó anh chàng góp mặt trong một số dự án trên sóng giờ vàng VTV, vào vai chiến sĩ công an của phim truyền hình Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên.

Gia Huy vào vai chiến sĩ Lê Hoàng Nam trong phim Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên

Với vẻ ngoài điển trai, Gia Huy ngoài đời được cư dân mạng nói đùa là style chuẩn “boy phố”. Vì vậy trước khi tham gia vào phim Mưa Đỏ, anh chàng cũng phải thay đổi bản thân khá nhiều để hợp vai như tự cắt tóc đầu đinh, tắm nước lạnh dưới thời tiết 12 độ,...

Một số hình ảnh đời thường của Gia Huy:

Ngoài đóng phim, diễn kịch thì Gia Huy còn chụp ảnh mẫu

Chàng trai 23 tuổi có phong cách trẻ trung

(Tổng hợp)