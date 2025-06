Người Anh da trắng sẽ trở thành nhóm thiểu số trong 40 năm tới

Một phân tích về tỷ lệ di cư, tỷ lệ sinh và tử cho đến cuối thế kỷ 21 dự đoán rằng người Anh da trắng sẽ giảm từ mức hiện tại là 73% dân số Vương quốc Anh xuống còn 57% vào năm 2050, trước khi trở thành thiểu số vào năm 2063.

Nghiên cứu của Giáo sư Matt Goodwin thuộc Đại học Buckingham cho thấy vào cuối thế kỷ 21, tỷ lệ người Anh da trắng trong dân số nước này có thể giảm xuống còn khoảng 1/3 (33,7%).

Nghiên cứu dự đoán tỷ lệ dân số Anh - bao gồm những người nhập cư sinh ra ở nước ngoài và thế hệ thứ hai - sẽ tăng mạnh, từ dưới 20% lên 33,5% trong vòng 25 năm tới. Đến năm 2100, 6 trong số 10 người ở Anh sẽ không được sinh ra ở nước này hoặc sẽ có ít nhất cha hoặc mẹ là người nhập cư.

(Ảnh: Telegraph)

Dân số người Hồi giáo - hiện chiếm 7% - ước tính sẽ tăng lên hơn 11,2% trong vòng 25 năm tới và chiếm 19,2% tổng số người dân Anh vào cuối thế kỷ này.

Giáo sư Goodwin cho biết nghiên cứu - dựa trên số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) và dữ liệu điều tra dân số - đã đặt ra những câu hỏi sâu rộng về khả năng của chính quyền Anh trong việc tiếp nhận và quản lý quy mô thay đổi nhân khẩu học này.

Trong báo cáo của mình, ông Goodwin cho rằng những phát hiện trên chắc chắn sẽ gây ra mức độ lo lắng, quan ngại và phản đối chính trị đáng kể trong số nhiều cử tri ủng hộ việc giảm nhập cư và làm chậm tốc độ thay đổi nhân khẩu học, qua đó duy trì các biểu tượng, truyền thống, văn hóa và cách sống của nhóm đa số trong lịch sử.

Giáo sư Goodwin cho biết: "Những lo ngại của họ sẽ cần được công nhận, tôn trọng và giải quyết nếu Anh muốn tránh được tình trạng hỗn loạn chính trị và phân cực đáng kể trong những năm và thập kỷ tới".

(Ảnh: Telegraph)

Báo cáo của ông được đưa ra sau một giai đoạn di cư hợp pháp và bất hợp pháp chưa từng có tại Anh - đạt mức cao kỷ lục là 906.000 người dưới thời đảng Bảo thủ vào năm 2023 - và các cuộc đàn áp sau đó. Bên cạnh đó, Sách trắng của đảng Lao động trong tháng 6 này đã đề xuất các hạn chế đối với quyền của người di cư được sống, làm việc và học tập tại Anh.

Vào năm 2022, kết quả điều tra dân số cho thấy tại London và Birmingham, người Anh da trắng đã trở thành thiểu số.

Nghiên cứu đã so sánh bản sắc dân tộc (bao gồm người Anh da trắng, các nhóm da trắng khác như người Ireland, người Digan, người Roma và những người châu Âu khác; những người không phải da trắng), bản sắc tôn giáo (người không theo đạo Hồi so với người theo đạo Hồi) và quốc gia nơi sinh (so sánh người sinh ra ở Anh với người sinh ra ở nước ngoài).