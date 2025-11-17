Người có tài khoản, thẻ ngân hàng mở tại MB nhưng không thường xuyên sử dụng cần chú ý

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi thông báo quan trọng liên quan đến kế hoạch rà soát sử dụng và đóng tài khoản thanh toán, thẻ ảo 0 đồng, thẻ ghi nợ nội địa (thẻ từ) tại MB.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-NHNN (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; căn cứ các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa:

MB sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán và sản phẩm liên quan đáp ứng các điều kiện dưới đây sau 30 ngày kể từ ngày MB gửi thông báo đến khách hàng (11/11/2025).

- Tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch chủ động trong 12 tháng liên tục tính đến thời điểm 30/09/2025, có số dư nhỏ hơn hoặc bằng 50,000 đồng (sau khi trừ phí hệ thống chưa thu được).

- Thẻ ảo có hạn mức 0 đồng không phát sinh giao dịch trong vòng 01 năm gần nhất, có số dư nhỏ hơn hoặc bằng 100,000 đồng.

- Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ từ) chưa được nâng cấp sang thẻ chip theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm với các tài khoản và thẻ nêu trên (như dịch vụ SMS Banking,...) sẽ được MB đóng đồng thời.

Để tiếp tục sử dụng tài khoản hoặc thẻ, khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày MB gửi thông báo cần:

- Thực hiện ít nhất một giao dịch chủ động như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, hoặc nộp thêm tiền vào tài khoản (đối với tài khoản) hoặc giao dịch thẻ tại máy POS, thanh toán trực tuyến… (đối với thẻ).

- Đến chi nhánh/phòng giao dịch MB gần nhất để cập nhật thông tin và xác nhận nhu cầu sử dụng.

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà MB không nhận được phản hồi hay phát sinh giao dịch từ khách hàng, ngân hàng sẽ xem như khách hàng không còn nhu cầu và tiến hành đóng tài khoản, thẻ cũng như các sản phẩm liên quan.