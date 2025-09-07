Người có tuổi thọ ngắn thường có 4 điểm chung khi ăn uống, nếu bạn không có cái nào thì xin chúc mừng

Ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến là sản phẩm làm từ các thành phần như đường, muối, chất béo, chất tạo màu, chất bảo quản, chất nhũ hóa và các chất phụ gia khác. Các loại này thường được làm sẵn, có hạn sử dụng lâu, và có ít dinh dưỡng tự nhiên như đồ ăn nhanh, thịt chế biến, bánh kẹo, đồ uống có đường,...

Thực phẩm siêu chế biến thường thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời chứa nhiều chất gây viêm, như đường bổ sung và chất béo xấu. Nếu ăn quá nhiều loại thực phẩm này dẫn đến chế độ ăn không đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Samantha Heller, thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính bao gồm bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư, béo phì và tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Viện Tim Mạch Hoa Kỳ cho thấy mỗi khẩu phần thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 9%.

Nghiên cứu với hơn 70.000 người lớn từ 55 tuổi trở lên cho thấy cứ tăng 10% lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 25% và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 14%.

Ăn ít rau và trái cây

Chế độ ăn thiếu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên cám thường không cung cấp đủ chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe lâu dài. Nhanh thấy đói, tăng cân nhanh chóng, khó giảm cân, luôn cảm thấy đầy hơi, táo bón, đường huyết thất thường, cholesterol tăng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu chất xơ.

Ăn quá ít chất xơ dẫn đến táo bón, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, ung thư đại trực tràng… Đó là bởi chất xơ đóng vai trò giúp điều hòa đường huyết, giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, trong khi chất chống oxy hóa như vitamin C và E trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp giảm viêm và stress oxy hóa.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học College London phát hiện ra rằng những người tiêu thụ ít nhất 7 phần trái cây và rau mỗi ngày sẽ giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đến 42%. Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ cung cấp cả vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho sức khỏe tim, gan, thận và làn da.

Ăn uống không đều đặn, bỏ bữa thường xuyên

Nhiều người có thói quen bỏ bữa, không ăn đủ 3 bữa trong ngày do tính chất công việc bận rộn hoặc do nhu cầu giảm cân. Tuy nhiên việc bỏ bữa thường xuyên dẫn đến việc cơ thể không đủ năng lượng cung cấp cho các hoạt động cơ thể, tụt đường huyết, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đau dạ dày, trào ngược dạ dày, tổn thương gan và túi mật…

Bỏ bữa còn dẫn đến ăn nhiều hơn vào các bữa sau, ăn quá muộn sát giờ ngủ gây mất kiểm soát cân nặng và đường huyết, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể và giấc ngủ.

Theo nghiên cứu của ĐH Karolinska Institutet (Thụy Điển), người có chế độ ăn uống thất thường, hay bỏ bữa có nguy cơ kháng insulin, dễ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, khiến chứng béo phì trầm trọng hơn kéo theo huyết áp tăng và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Những người ăn uống thất thường có tỷ lệ mắc chứng béo bụng và mỡ máu cao gấp gần 2 lần so với những ăn uống đều đặn.

Thích đồ uống chứa nhiều đường

Đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực, trà sữa, nước trái cây đóng chai… chứa nhiều calo rỗng, là cung cấp calo mà không có các vitamin, khoáng chất, chất xơ hay các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Việc tiêu thụ nhiều calo rỗng từ đồ uống có đường có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các vấn đề sức khỏe khác.

Hàm lượng đường cao gây ra tình trạng lượng đường trong máu tăng đột biến, tăng huyết áp và mức cholesterol, gây ra các vấn đề liên quan đến tim mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe gan. Một nghiên cứu kéo dài 20 năm trên 40.000 nam giới cho thấy những người uống 1 cốc đồ uống nhiều đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đau tim cao hơn 20% so với người hiếm khi uống.

Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa loại đồ uống này và bệnh ung thư. Không những vậy, đồ uống nhiều đường còn chứa các loại axit gây hại cho răng miệng. Vì vậy hãy giảm tần suất tiêu thụ các loại đồ uống này, ưu tiên uống nước lọc hoặc các loại trà không đường để cung cấp lượng nước cho cơ thể, nạp đường tự nhiên từ việc ăn trái cây nguyên quả, các loại rau, ngũ cốc, hạt.