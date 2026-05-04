Người dân Bắc Ninh đón tin vui: “Ông lớn” Nhật Bản sắp rót 3.900 tỷ, xây trung tâm thương mại quy mô lớn

Theo Báo Bắc Ninh, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh mới đây đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn AeonMall.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kenji Ohno – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty AeonMall Nhật Bản cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kenji Ohno cho biết việc tỉnh Bắc Ninh vừa trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Trung tâm thương mại AeonMall là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Dự án được triển khai tại phường Tân Tiến, quy mô khoảng 7,7 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ tại địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, địa phương sở hữu vị trí chiến lược trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi tới các trung tâm kinh tế lớn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí hợp tác và quá trình chuẩn bị nghiêm túc của AeonMall trong việc triển khai dự án, đồng thời ghi nhận sự phối hợp tích cực của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland trong thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, với vị trí thuận lợi và quy mô đầu tư lớn, dự án Trung tâm thương mại AeonMall phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị và lĩnh vực thương mại – dịch vụ của tỉnh; khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; phấn đấu khởi công trong tháng 5/2026 và hoàn thành vào năm 2027.

Đồng thời, tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.